Bolu belediye başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

Bolu başsavcılığı, kentteki sığınmacıların fatura ve vergilerine 10 kat zam yapacağını söyleyen ve “Dahasını da yapacağım” diyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlattı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan. Fotoğraf: AA

Başsavcılığın, Başkan Özcan hakkında ‘görevi kötüye kullanma’ ve ‘nefret ve ayrımcılık’ suçlarından soruşturma başlattığı belirtildi.

Daha önce de sığınmacılarla ilgili yaptığı ‘çıkışlarla’ bilinen Özcan, soruşturmaya konu olan konuşmasında şunları söylemişti: “Yardımı kesiyorsun gitmiyorlar. İş yeri ruhsatı vermiyorsun gitmiyorlar. Bundan sonra yeni önlemler almaya karar verdik. Önümüzdeki hafta belediye meclisi var. Yabancı uyruklu kim varsa su fiyatlarına ve katı atık ücretlerine başta olmak üzere farklı kalemlerde 10 kat zam yapacağız. Türk vatandaşı ile yabancı uyruklu, aynı fiyattan suyu kullanamayacak. 10 kat suya, 10 kat da katı atık vergisine zam yapacağız.”

‘‘Faşist’ diyecekler, umurumda değil” diyen Özcan’a kendi partisinden de tepki gelmişti. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Özcan’ın yabancılarla ilgili görüşlerinin partiyi bağlamayacağını ifade etmişti.

Son günlerde ana muhalefet partisinin sığınmacı politikası, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ”İktidara geldiğimizde Suriyelileri kendi ülkelerine göndermek istiyoruz” ifadesi sonrası başlıca gündem maddesi olmuştu.

AA’ya göre Özcan hakkında soruşturmayı başlatan Bolu başsavcılığının, Özcan hakkında yapılan suç duyurularına ilişkin dilekçelerin işleme koyduğu öğrenildi.