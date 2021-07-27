Diken

Yaramazlara biraz batar!

CHP, Bolu belediye başkanını eleştirdi: Mağdur etmeden sorunu çözeceğiz

CHP, yabancılara yönelik ayrımcı ifadeler kullanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı eleştirdi, görüşlerinin kendisini bağladığını açıkladı.

Fotoğraf: DHA

CHP’li Özcan, dünkü basın toplantısında, kentte yaşayan yabancılardan su kullanımı ücreti ve katı atık vergisinin 10 kat fazla alınacağını söylemişti.


Yazılı açıklama yayınlayan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Özcan’ın yabancılarla ilgili görüşlerinin partiyi bağlamayacağını ifade etti.

Açıklamada şunlar kaydedildi: “Cumhuriyet Halk Partisi’nin tutumu, Genel Merkezimiz ile temas kurduğunda kendisine iletilmiştir. Su gibi temel bir yaşam hakkının bırakınız engellenmesi, bu konunun tartışmaya açılması dahi, parti politikalarımız ile taban tabana zıttır. Bolu Belediyesi’nin değerli Meclis Üyelerinin de aksi bir karar almayacağına inanıyoruz.

‘Mağdur edilmeden çözülecek’

Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderliğinde iktidara geldiğimizde, ülkemizin gerçek beka sorunu olan sığınmacı sorununu, kimseyi mağdur etmeden çözecek; Suriyeli misafirlerimizi güven içinde ülkelerine uğurlayacağız. Ancak bu süre zarfında partimizin kırmızı çizgisi, hangi ırktan ve inançtan olursa olsun, hiçbir insanın ayrımcılığa maruz kalmaması, mağdur edilmemesidir. Cumhuriyet Halk Partisi, tek bir insanın dahi temel yaşam hakkından mahrum bırakılmasını kabul etmez. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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