ABD istihbaratı: Taliban, Kabil’i 90 gün içinde ele geçirebilir

Afganistan’ın pek çok vilayetini ele geçiren veya tehdit eden radikal İslamcı Taliban’ın başkent Kabil’i 30 gün içinde ablukaya alabileceği ve muhtemelen 90 gün içinde ele geçirebileceği tahmin edildi.

Taliban, Afganistan’da kontrolünü artırıyor. (Fotoğraf: Reuters)

Adının açıklanmasını istemeyen ABD’li bir savunma yetkilisi, istihbarat kaynaklarına dayandırarak Reuters’a yaptığı açıklamada Kabil’in ne kadar dayanacağına dair yapılan bu yeni değerlendirmenin Taliban’ın ABD’nin çekildiği yerleri çok hızlı ele geçirmesinden kaynaklandığını belirtti.

Afgan güvenlik güçlerinin daha fazla direniş gösterek durumu tersine çevirebileceğini söyleyen yetkili, “Bu kaçınılmaz bir sonuç değil” dedi.

Taliban, Afganistan’ın kuzeyinde yeni bir kenti daha dün ele geçirerek, altı günde içinde sekizinci vilayet merkezinin kontrolünü elde etmiş oldu.

ABD’nin Afganistan’dan çekilmeye başlamasıyla aşırılıkçı Taliban’ın güç kazanmasının ardından Türkiye’ye yeni bir göç dalgasının yöneldiği endişeleri gündemde. Sosyal medyada sınırı geçen binlerce insanın görüntüleri paylaşılıyor, sınırın yeterince korunmadığı, yasa dışı geçişlere göz yumulduğu iddiaları dolaşıyor.

Washington yönetimi ise potansiyel göç konusunda ülkede ABD için çalışmış bazı Afgan göçmenlerin İran üzerinden Türkiye’ye gidebileceklerini açıklamıştı.

Öte yandan, Ankara, NATO güçlerinin çekilmesinden sonra Kabil Havaalanı’nın güvenliğini sağlamayı öneriyor.