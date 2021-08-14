ABD istihbaratı Taliban senaryosunu güncelledi: Bir haftada Kabil’i kuşatabilir

ABD istihbaratı, Taliban’ın Afganistan’ın başkenti Kabil’i üç gün ile bir hafta arasında kuşatabileceğini düşünüyor.

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CNN’in bir Amerikan istihbarat değerlendirmesine atıf yapan ve adı açıklanmayan bir ABD’li diplomatik kaynağa dayandırdığı habere göre, bu senaryo Washington’da değerlendiriliyor. Daha önce Taliban’ın Kabil’i izole edebileceği süre için daha uzun bir periyot öngören ABD’li istihbarat kurumları, Taliban’ın hızlı ilerleyişi karşısında bu süreyi indirmiş oldu.

ABD askerlerinin çekilmesi sonrasında Afganistan’daki ilerleyişini sürdüren radikal İslamcı Taliban, ülkenin en büyük ikinci şehri Kandahar’ı da ele geçirmiş, Taliban’ın bu son hamlesiyle birlikte kontrolü ele geçirilen şehir sayısı 13’e yükselmişti.

ABD’nin çekilmeye başlamasıyla ülkede Taliban’ın güç kazanmasının ardından Türkiye’ye yeni bir göç dalgasının yöneldiği endişeleri gündemde. Washington yönetimi ise potansiyel göç konusunda ülkede ABD için çalışmış bazı Afgan göçmenlerin İran üzerinden Türkiye’ye gidebileceklerini açıklamıştı.

Öte yandan, Ankara, NATO güçlerinin çekilmesinden sonra Kabil Havaalanı’nın güvenliğini sağlamayı öneriyor.