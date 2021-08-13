Diken

Yaramazlara biraz batar!

Britanya savunma bakanı: Afganistan iç savaşa doğru gidiyor

Britanya Savunma Bakanı Ben Wallace, Taliban’ın farklı çıkarlara sahip ve kendi içinde rekabet eden çok sayıda gruptan oluştuğunu vurguladı ve Afganistan’ın iç savaşa doğru gittiğini söyledi.

Fotoğraf: AA, Reuters

Wallace’ın BBC’ye yaptığı açıklama şöyle: “Britanya, Afganistan’ın savaş ağaları, çeşitli vilayetler ve aşiretlerden tarafından yönetilen bir ülke olduğunun farkına 1830’larda varmıştı. Eğer dikkatli olmazsanız, iç savaşın içinde kendinizi buluyorsunuz. İç savaşa doğru gittiğimizi düşünüyorum.


Kandahar da düştü

ABD askerlerinin çekilmesi sonrasında Afganistan’daki ilerleyişini sürdüren radikal İslamcı Taliban, ülkenin en büyük ikinci şehri Kandahar’ı da ele geçirdi. Taliban’ın bu son hamlesiyle birlikte kontrolü ele geçirilen şehir sayısı 13’e yükseldi.

Adı açıklanmayan bir ABD istihbarat yetkilisi Taliban’ın Afganistan’ın başkenti Kabil’i 30 gün içinde kuşatabileceğini öne sürmüştü.

ABD Savunma Bakanlığı ise Taliban’ın büyük kentlere hızla ilerleyişinin ardından ABD büyükelçilik görevlilerini tahliye etmek için bölgeye 48 saat içinde yaklaşık 3 bin ilave birlik göndereceğini açıklamıştı.

Britanya ise bölgedeki vatandaşlarının tahliyesi için yaklaşık 600 askerini bölgeye sevk edeceğini duyurmuştu.

Almanya: Taliban şeriat ilan ederse tek kuruş yardım yollamayız

Taliban ilerleyişi: Kabil’e 150 kilometre uzaklıktaki Gazne de düştü

ABD istihbaratı: Taliban, Kabil’i 90 gün içinde ele geçirebilir

SON HABERLER

Felaket göz göre göre gelmiş: Resmi listede olmayan kayıplar var, ölü sayısı artabilir

İklim krizi Türkiye’nin Akdeniz ve Ege bölgelerinde kendini yangınlar olarak gösterirken Karadeniz’de sel olarak gösteriyor. Ancak yaşanan felaketlerin nedeni sadece iklim krizi değil. Dere yataklarına yapılan evler, plansız yapılaşma ve HES’ler! Bunun son örneği Batı Karadeniz’de yaşandı. Kastamonu, Sinop ve Bartın’da meydana gelen şiddetli yağışlarla beraber sel felaketi yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) son açıklamasına göre Kastamonu’da 9 kişi hayatını kaybetti. Ancak Diken’e konuşan yetkililer hayatını kaybedenlerin sayısının fazla olabileceğini belirtti. Çünkü bazı kayıplar resmi listelerde henüz yer almamış. Sinop’ta da yerel yetkililer tarafından kayıp denilen ama AFAD’ın listesinde yer almayan vatandaşlar var.