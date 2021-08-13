Britanya savunma bakanı: Afganistan iç savaşa doğru gidiyor

Britanya Savunma Bakanı Ben Wallace, Taliban’ın farklı çıkarlara sahip ve kendi içinde rekabet eden çok sayıda gruptan oluştuğunu vurguladı ve Afganistan’ın iç savaşa doğru gittiğini söyledi.

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Wallace’ın BBC’ye yaptığı açıklama şöyle: “Britanya, Afganistan’ın savaş ağaları, çeşitli vilayetler ve aşiretlerden tarafından yönetilen bir ülke olduğunun farkına 1830’larda varmıştı. Eğer dikkatli olmazsanız, iç savaşın içinde kendinizi buluyorsunuz. İç savaşa doğru gittiğimizi düşünüyorum.”

Kandahar da düştü

ABD askerlerinin çekilmesi sonrasında Afganistan’daki ilerleyişini sürdüren radikal İslamcı Taliban, ülkenin en büyük ikinci şehri Kandahar’ı da ele geçirdi. Taliban’ın bu son hamlesiyle birlikte kontrolü ele geçirilen şehir sayısı 13’e yükseldi.

Adı açıklanmayan bir ABD istihbarat yetkilisi Taliban’ın Afganistan’ın başkenti Kabil’i 30 gün içinde kuşatabileceğini öne sürmüştü.

ABD Savunma Bakanlığı ise Taliban’ın büyük kentlere hızla ilerleyişinin ardından ABD büyükelçilik görevlilerini tahliye etmek için bölgeye 48 saat içinde yaklaşık 3 bin ilave birlik göndereceğini açıklamıştı.

Britanya ise bölgedeki vatandaşlarının tahliyesi için yaklaşık 600 askerini bölgeye sevk edeceğini duyurmuştu.