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Yaramazlara biraz batar!

Almanya: Taliban şeriat ilan ederse tek kuruş yardım yollamayız

Almanya, radikal İslamcı Taliban grubunun Afganistan’da iktidarı ele geçirip şeriat ilan etmesi halinde ülkeye mali destekleri keseceğini duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın ZDF TV kanalına yaptığı açıklama şöyle: “Her yıl (Afganistan’a) 430 milyon avro sağlıyoruz. Eğer Taliban ülkeyi ele geçirir ve şeriat ilan ederse bir kuruş daha vermeyeceğiz.


Almanya dışişleri bakanı ayrıca Afgan sığınmacıların sınır dışı edilmelerinin 31 Ağustos’a kadar durdurulduğunu ve Almanya için Afganistan’da çalışmış kişiler ve aileleri için 2 bin 500 kişilik Almanya vizesi çıkarıldığını belirtti.

ABD’li bir savunma yetkilisi dün Afganistan’ın pek çok vilayetini ele geçiren Taliban’ın başkent Kabil’i 30 gün içinde ablukaya alabileceğini ve muhtemelen 90 gün içinde ele geçirebileceğini söylemişti.

Yardımların kesilmeye başlaması ise Taliban baskısının yanı sıra ekonomik olarak sorunlar yaşayan ülkeden daha fazla göç dalgası yaşanmasına neden olabilir.

Dünyanın en istikrarsız ülkelerinden Afganistan, 40 yıldan bu yana kesintisiz göçmen üretiyor. Farklı ülkelerde mülteci statüsüne sahip Afganların sayısı 2,7 milyon civarında. Ancak veriler kayıt dışındaki Afgan göçmenleri kapsamıyor. Bu da toplam sayısının çok daha yüksek olduğu anlamına geliyor.

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