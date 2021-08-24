Sele kapılan amatör futbolcunun arkadaşı: Gözümüzün önünde gitti; kahrolduk

Karadeniz’deki selde kaybolan isimlerden biri de amatör fotbolcu Eray Çelebi (26). Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinin adını taşıyan takımda forma giyen Çelebi, sel sırasında iki katlı kulüp tesisinin çatısına çıktı. Yardım beklerken bina çöktü ve sel sularına kapıldı.

Fotoğraf: AA-Twitter

Karadeniz’in batısında etkili olan sel nedeniyle Kastamonu’da 71, Sinop’ta 10, Bartın’da bir kişi olmak üzere toplam 82 kişi hayatını kaybetti. Kastamonu’da 10, Sinop’ta altı kişi kayıp.

Kastamonu’da, Bozkurt ilçesinde kaybolan 10 kişiyi arama çalışmaları 14’üncü gününde devam ediyor. Amatör ligdeki Bozkurt Belediyespor’da forma giyen ve halı sahada antrenman yapmak için gittiği kulüp binasında sel felaketine yakalanan Eray Çelebi’den ve diğer dokuz kişiden hala haber alınamadı.

Halı saha turnuvası için Bozkurt’a gitmiş

Çelebi’nin onunla Bozkurtspor’dan tanıştığını söyleyen arkadaşı Çetin Sucu, “Üç-dört yıl önce amatör kümede beraber futbol oynadık. Ben en yakın arkadaşlarından biriyim. Karabük’teydi, hem tatil yapmak için hem de halı saha turnuvasına katılmak için buraya gelmişti. Geldikten bir hafta sonra bu felaket oldu ne yazık ki” dedi.

Felaketten bir gün önce konuştuklarını, Çelebi’nin kendisine su baskını olduğunu ve tesisi su bastığını söylediğini anlatan Sucu şöyle devam etti: “Ondan bir gün sonra çayın taştığı haberini aldık. Biz de çay kenarındaydık. Telefonla Eray’a ulaştık. Burada şehitlik var, oradan Eray’ı izliyor ve irtibat halinde kalıyorduk. Biz telefonla Eray’a ‘Korkma helikopter geliyor’ dedik. Artık su seviyesi birinci katı aşmış o nedenle ikinci kata atmış kendini. Bize, ‘Suya atlayıp yüzeyim mi’ dedi. Ama ne yazık ki tesis binası yıkılınca Eray da gözümüzün önünde onunla beraber gitti. Biz o an kahrolduk. Ondan sonra ulaşmaya çalıştık ama ulaşamadık. Eray’dan bir haber bekliyoruz.”