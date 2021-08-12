Karadeniz’de sel: Dört kişi hayatını kaybetti, bir kişi aranıyor

AFAD, Kastamonu, Bartın ve Sinop’ta kuvvetli sağanak yağış sonrası yaşanan selde dört kişinin hayatını kaybettiğini, kayıp bir kişinin arama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Kastamonu’nun Bozkut ilçesi. Fotoğraf: DHA

Açıklamada 11 Ağustos’ta Karadeniz’in batısında başlayan yağışlar sonucu sel ve su baskınları meydana geldiği hatırlatılarak, etkilenen yerler şöyle sıralandı: Bartın’ın Ulus ilçesi, Kastamonu’nun Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop’un Ayancık ilçesi.

AFAD’dan saat 9:10’da yapılan açıklamada “Sel nedeniyle Kastamonu’da dört vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bartın’da kaybolan bir kişiyi arama çalışmaları devam etmektedir” dendi.

Bartın’dan 300, Kastamonu’ndan 210, Sinop’tan 106 kişinin evlerinden tahliye edildiği bildirildi.

Enerji çalışmalarına da değinilen açıklamda “Bartın genelinde dört köye, Kastamonu genelinde 180 köye ve Sinop’ta Ayancık ve Türkeli ilçelerine bağlı 87 köye elektrik verilememektedir. Kastamonu’ya Samsun AFAD’dan bir mobil enerji aracı bölgeye sevk edilmiştir. Sinop’taki çalışmalarda kullanılmak üzere Samsun’dan jeneratör sevk edilmiştir” denildi.

Yağışların bugün 18:00 civarında bölgede etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtildi.