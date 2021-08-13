Afet bölgesi Bozkurt: ‘Resmi rakamlardan daha fazla kayıp var’

AYŞEGÜL KASAP

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sabahki açıklamasında sel nedeniyle Kastamonu’da hayatını kaybedenlerin sayısının 25’e ulaştığını belirtse de Diken’e konuşan CHP’li yetkililer bu sayının açıklanan resmi rakamdan daha fazla olduğunu söyledi.

Fotoğraf:AA

Karadeniz Bölgesi’nin batısında etkili olan aşırı yağış sonucu Bartın, Kastamonu ve Sinop’ta sel ve su baskınlarının meydana gelmiş, Bartın’ın Ulus ilçesi, Kastamonu’nun Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ile Sinop’un Ayancık ilçesinin selden etkilenmişti.

‘Resmi rakamlardan daha fazla kayıp var’

Sosyal medyada yer alan 400,600 hatta 800 kişinin kaybolduğuna dair iddiaları sorduğumuz CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin, şöyle konuştu: “Olayların en yoğun olduğu noktadayız. 400-600 rakamı bir acının dışa vurumu. Bu rakamların gerçek olma ihtimali temenni ederim yoktur. 800 rakamı mümkün gözükmüyor. Ancak resmi rakamlardan daha fazla kayıp var. Hala sekiz katlı bir binanın enkazı araştırılıyor. Selin olduğu yerlerdeki caddeler daha yeni toparlanmaya başlandı. Daha derli toplu ve profesyonel arama çalışması bugün başlandı diyebilir. Bir dükkandan üç cenaze çıkarılmış, başka bir yerden cenaze. Sayısı artacak ama 400-800 kayıp demek yöre halkının ifade biçimi. Bir acının dışa vurumu. Kulaktan kulağa önce 200’le başladı sonra 400 sonra binlerle ifade edilmeye başladı. Kurtarma geciktikçe, biçimsizlik ortaya çıktıkça insanların endişeleri arttı.”

Fotoğraf: AA

Ölü sayısı 150’yi bulabilir

Aradığımızda Bozkurt’un ana caddesi üstünde bulunan CHP ilçe başkanı Demirezen de 400-600 kayıp iddialarını kendilerinin de duyduğunu belirterek şöyle konuştu: “Öyle 15-20 ölü yok. 50, 100, 150 çıkacak hepsi duyacaksınız. Dünden beri arama çalışmaları yapıyorlar. Hiç kimseyi göstermeden topladılar. Toplamaya da devam ediyorlar. Kimsenin ölü sayısı hakkında bilgisi yok. Ama çarşı içine girdiğiniz zaman, 50 kişinin akrabası yok. Çarşıda her tarafı su bastı. Boğulma yaşandı çok sayıda. Binalar çöktü.“