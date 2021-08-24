Selde ağaç dallarına tutunan Öznur hemşire: 4,5 saat bekledim gençler kurtardı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesine bağlı Özlüce köyündeki 33 No’lu aile sağlığı merkezinde çalışan hemşire Öznur Öz, 11 Ağustos’ta yaşanan sel felaketinde işyerinde yalnızdı. Merkezin yanındaki Zarbana Çayı’nın taştığını fark eden Öz, sel sularından bir ağaç dallarına tutunarak kurtuldu. 4,5 saat yardım bekleyen Öz’ü yardıma gelen gençler kurtardı.

Fotoğraf: AA

Karadeniz’in batısında etkili olan sel nedeniyle Kastamonu’da 71, Sinop’ta 10, Bartın’da bir kişi olmak üzere toplam 82 kişi hayatını kaybetti. Kastamonu’da 10, Sinop’ta altı kişi kayıp.

Öz, sudan zarar görmemesi için sağlık ocağının arka bahçesindeki jeneratörü kapatmak için dışarı çıktı. Jeneratörü kapatırken elektrik çarptı ve o sırada yere yığıldı. AA’ya konuşan Öz, “O sırada sel çok hızlı şekilde geldi ve beni aldı. Ondan sonra beni sürüklemeye başladı ama normal bir sürükleme şeklinde değil. Döndüre döndüre, çarpa çarpa sürüklüyordu” dedi.

Sel sularında sürüklenerek odasının camına kadar giden Öz oraya tutundu ancak eline bir şey çarpınca kendisini tekrar suyun içinde buldu. Bir süre suda sürüklendikten sonra sağlık ocağının kapısının önüne ulaştı. Aklında sağlık ocağının üst katındaki lojmanda olan iki kızı vardı.

Hareket yaparak ısınmaya çalışmış

Öz, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Sağlık ocağının camlarına vurarak kırmaya çalıştım. Amacım içeri girmek, çocuklarımın yanına çıkmaktı. Ön kapı patladı suyun kuvvetiyle. Oradan içeri girmeye çalıştım. Sağlık ocağıyla lojman arasında ara kapı vardır. Oraya kadar gitmeyi başardım ama oradan gerisine gidemedim. Çünkü su o kadar kuvvetli geliyor ki sizin o tarafa gitmenize engel oluyordu. Orada çocukların şişme havuzu vardı. Oraya ulaşamayacağımı anlayınca onu tuttum, ön tarafa geldim. Buradaki ağaç dallarına doğru geldim. Dalları tuttuğumu hatırlıyorum ama oraya nasıl geldiğimi hatırlayamıyorum. Sadece şişme havuzu tuttum ve ağaç dallarına tutundum. Ağaç dallarına tutunduğum sırada zaten su boyumu aşmıştı. Ayağımla duvarı kontrol ederek gittim. En sağlam ağacı buldum ve tutuna tutuna ona tırmandım. Hareketler falan yapmaya başladım, kendimi ısıtmaya çalıştım. Sular çekilince birkaç kişi geldi yukarıdan gençler. Onlar beni ağaçtan aşağı indirdiler. Sonra çocukları kurtardılar.”



Ağaçta 4,5 saat kaldığını anlatan Öz, “O korkuyla, telaşla sizin orada yapacağınız tek şey, oradan kurtulmak. Çocuklarınızın emniyette olup olmadığını düşünüyorsunuz. Bir taraftan da nefes alma çabasındasınız. Canınızı kurtarmak istiyorsunuz. Ne olursa olsun bir yere tutunacaksınız, bir yerden çıkacaksınız. Bir şekilde canınızı kurtarmaya bakıyorsunuz. Benim de dirayetim ondan geldi herhalde. Canımı kurtarmaya ve çocuklarıma ulaşmaya çalıştım. Böyle güç kuvvet topladım” ifadelerini kullandı.