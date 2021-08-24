Taliban’dan Kabil havalimanındakilere güvence

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kabil havalimanında bekleyenlerin evlerine dönebileceğini belirterek güvenliklerini garanti ettiklerini söyledi. Sözcü, ‘ölüm listesi’ iddialarını reddederek geçmişi unuttuklarını öne sürdü.

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Radikal İslamcı örgütünün ülke genelinde hakimiyeti sağlamasıyla Kabil havalimanında kaos meydana gelmişti. Örgüt, dünyaya ılımlı mesajlar vermeye devam etse de ilk göstergeler aksini gösteriyor.

Basın toplantısında konuşan Taliban sözcüsü, ülkeden tüm tahliyelerin 31 Ağustos’ta sona ermesi gerekliliğini bir kez daha vurguladı.

Kadınların işlerine dönebilmesi için çalıştıklarını söyleyen Mücahid, ”Bir prosedür oluşturmaya çalıştırıyoruz” dedi.

Mücahid, ayrıca ABD’ye “Afgan halkını ana yurtlarını terk etmeye teşvik etmeyin” diye seslendi.

Medyanın özgürlüğünün her geçen gün olumlu yönde geliştiğini iddia eden sözcü, Penşir vadisinde Taliban hakimiyetini reddeden gruplara da diyalog çağrısı yaptı.

Diğer yandan sözcü, Washington Post gazetesinin CIA Direktörü William Burns ile Taliban’ın en önemli ikinci ismi Molla Abdulgani Birader’in Kabil’de gizli görüşme gerçekleştirdiği iddiası hakkında ”Haberim yok” dedi.