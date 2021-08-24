Taliban’dan ulusal müzik enstitüsüne baskın: Enstrümanlar parçalandı

Taliban militanları, ülkenin önde gelen müzik okullarından Afganistan Ulusal Müzik Enstitüsü’nü basarak, müzik aletlerini parçaladı. Enstitünün kurucusu ve yöneticisi olan Ahmad Sarmast, Taliban’ın ‘değiştik’ yönündeki mesajlarına şüpheyle yaklaşıyor: “Sosyal medyada ortaya çıkan videolar pek iç açıcı değil.”

Fotoğraf: Afganistan Ulusal Müzik Enstitüsü

2010’da Kabil’de açılan Afganistan Ulusal Müzik Enstitüsü’nde karma eğitim uygulanıyordu. Eğitim hem Afganistan hem Batı müziği klasiklerini kapsıyordu. 1990’larda Taliban döneminde müzik kesinlikle yasaktı. Evde müzik yapmak ve dinlemek hatta kaset satmak bile başınızı belaya sokabiliyordu.

Ancak Taliban’ın ülke genelinde kontrolü ele geçirmesiyle Kabil’deki Afganistan Ulusal Müzik Enstitüsü’nün kapıları kapandı. Müzik okulunun genç öğrencileri, öğretmenleri ve öğretim üyeleri Taliban’ın uygulamalarından korktukları için evlerinden ayrılmıyorlar.

Fotoğraf: Afganistan Ulusal Müzik Enstitüsü

Sarmast, ailesini ziyaret için gittiği Avustralya’da ABD merkezli NPR’ye konuştu. Taliban’ın Kabil’i ele geçirmesinden sonra silahlı insanların müzik okuluna girdiğini, arabaları çalmaya çalıştıklarını ve müzik aletlerini yok ettiklerini söyledi.

‘Bir daha çalmayacaklar’

Enstürmanların son halini görüntüleyen gazeteci Anees Ur Rehman şöyle dedi: “Bugün kalbim kırık. Afganistan Ulusal Müzik Enstitüsü’ndeki enstrümanlar yok edildi. Orkestradan müzisyenler evlerine gitti, bir daha çalmayacaklar. Son…”

Today my heart is hurting.

Afghanistan National Institute of Music destroyed their musical instruments.

The Orchestra team members of Afghanistan went to their houses and they will not play again.

End…. pic.twitter.com/W722khJ8Av — Anees Ur Rehman (@JournalistAnees) August 22, 2021

Ancak Sarmast Taliban zihniyetiyle mücadele etmeye ve okulu engellemelerine izin vermemek konusunda kararlı: “Müzik sadece sanat değildir. Ya da bir eğlence türü değildir.“

Sarmast, “Ulusun buna ihtiyacı var” diyerek Afganistan Ulusal Müzik Enstitüsü’nü yeniden açmayı planlıyor. Uluslararası toplumun, Taliban’ın insan haklarına saygı gösterme sözünü tutmasını ve Afgan halkının müzik haklarının bir daha çiğnenmemesini sağlamak için gözlem yapacağına güveniyor.

Fotoğraf: Afganistan Ulusal Müzik Enstitüsü

‘Öğrenciler enstrümanlarını evlerine götürmeye korkuyor’

Müzik okulunun geleceğinin belirsiz olduğunu belirten Sarmast şöyle devam etti: “Bugünlerde Kabil’de işler hızla değişiyor. Durum öngörülemez. Öğrenciler evlerine enstrümanlarını götürmeye korkuyor. Çünkü Taliban kapı kapı dolaştığında ve evleri aradığında enstrümanları onlara sıkıntı çıkabilir.”

2014’te bombalı saldırı

Afganistan’da müzik yapmak uzun zamandır riskli bir uğraş. Ülke, yıllar boyunca müzisyenlerin tehdit edildiği, kaçırıldığı veya öldürüldüğü bir yer. 2014’te Afganistan Ulusal Müzik Enstitüsü’nün konserlerinin birinde Sarmast’ın arkasında oturan bir intihar bombacısı kendi patlattı. Olayda iki kişi öldü ve çok sayıda kişi yaralandı. Sarmast bir süre işitme yetisini kaybetti ve vücudundan şarapnelleri çıkarmak için ameliyat olmak zorunda kaldı.

Sarmast o günle ilgili şöyle dedi: “Şans eseri, hiçbir öğrenci yaralanmadı veya ölmedi. Ama elbette, bu bombalama sırasında aldıkları travma muhtemelen tüm hayatları boyunca onlarla birlikte kalacak.”