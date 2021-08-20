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Yaramazlara biraz batar!

Af Örgütü: Taliban, azınlık gruptan dokuz kişiyi işkenceyle öldürdü

Uluslararası Af Örgütü, Afganistan’da kontrolü ele geçiren radikal İslamcı Taliban militanlarını ülkenin kuzeyindeki Hazara isimli azınlık gruptan dokuz kişiyi işkence ederek öldürmekle suçladı.

Fotoğraf: Reuters

Afganistan’ın üçüncü büyük azınlık grubu olan Hazaralar çoğunlukla Şii.


Af Örgütü araştırmacıları, 4-6 Temmuz tarihleri ​​arasında Gazne’deki Mundarakht köyünde meydana gelen cinayetlerle ilgili görgü tanıklarıyla görüştü. İfadelere göre Taliban militanları bölgeye girdikten sonra altı kişiyi otomatik silahlarla taradı. İşkence edilen üç kişiden biri kendi eşarbıyla boğulurken biri ise kol kasları kesilerek öldürüldü.

Taliban’ın acımasız infazlarının ardından cenazelere yardım eden bir görgü tanığı ise şunları söyledi: “Taliban’a bunu neden yaptığını sorduk ve bize, ‘Çatışma zamanı geldiğinde herkes ölür, silahınız olsun ya da olmasın, fark etmez’ dediler.

Af Örgütü’ne göre, Taliban yakın zamanda ele geçirdiği birçok bölgede cep telefonu hizmetlerini kestiği için vahşi katliamlara ilişkin fotoğraf ve videoların dünyaya yayılmasının da önüne geçmeyi başardı.

Taliban tarafından öldürülen 53 yaşındaki Ghulam Rasool Reza’nın anma afişi (Fotoğraf: Uluslararası Af Örgütü)

Taliban militanları, ABD ve NATO’nun çekilme kararının ardından Afganistan’ı hızla kontrolü altına almıştı.

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