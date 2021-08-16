Afganistan’da ABD uçağına tutunarak kaçmaya çalışanlar düşerek öldü

Afganistan’da havalimanından kalkan bir Amerikan uçağına tutunarak ülkeden kaçmaya çalışanların uçaktan düştüğü anlar kameralara yansıdı.

Fotoğraf: Twitter

Radikal İslamcı Taliban militanlarının Afganistan’ın başkenti Kabil’e girmesinin ardından ülkeden ayrılmak isteyen sivillerin akın ettiği Kabil Uluslararası Havalimanı’nda durum kötüleşiyor.

Ülkeyi terk etmek isteyen binlerce kişi, dün akşamdan bu yana Kabil Uluslararası Havalimanı’na akın ediyor. Yoğunluğun sabah saatlerinde arttığı havaalanında sivillerin pistte toplandığı görülürken, tahliyeler için alanda bulunan ABD askerleri havaya defalarca ateş açtı.

Reuters haber ajansının bildirdiğine göre, havalimanındaki izdihamda en az beş kişi hayatını kaybetti.

Three Kabul residents who were trying to leave the country by hiding next to the tire or wing of an American plane, fell on the rooftop of local people. They lost their lives due to the terrible conditions in Kabul. pic.twitter.com/Cj7xXE4vbx — Tariq Majidi (@TariqMajidi) August 16, 2021

Taliban ise Kabil Uluslararası Havalimanı’nın girişine gelerek, halktan evlerine dönmesini istedi ve şu anda uçuş yapılmayacağını açıkladı. Kara yoluyla diğer vilayetlere gitmek isteyenlerin de araç bulmakta çok zorlandığı, taşıma ücretlerinin iki katına çıktığı ifade ediliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise Kabil Büyükelçiliğindeki tüm personelin güvenli şekilde Hamid Karzai Havalimanına transfer edildiğini açıkladı. Yaklaşık 6 bin ABD askerinin katıldığı tahliye operasyonunda binlerce Amerikalı personel ile 2 bin kadar ABD’ye destek olan Afgan’ın da ülkeden çıkarılması bekleniyor.

Afganistan’da ABD güçlerinin çekilme kararının ardından Radikal İslamcı Taliban güçleri hızla ülkede kontrolü ele geçirmiş ve Cumhurbaşkanı Eşref Gani de ülkeyi terk etmişti.