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Yaramazlara biraz batar!

Afgan kadın hakları aktivistinden dünya liderlerine: Hepiniz iğrençsiniz, utanın

Afgan kadın hakları aktivisti Seraj Mahbouba, Afganistan’da yaşanan son gelişmelerden dolayı dünya liderlerine tepki gösterdi: “Kendinizden utanın! Tüm dünya, Afganistan’a, dünyanın bu bölgesine son 20 yıldır yaptıklarınız için kendinizden utanın.”

ABD’nin ülkeden askerlerini çekmeye başlamasıyla radikal İslamcı Taliban, başkent Kabil dahil tüm büyük vilayet merkezlerinin kontrolünü ele geçirmişti. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeyi terk ederken, çok sayıda ülke, Afganistan’daki personelini tahliye ediyor. Binlerce Afgan, Kabil’de havaalanına akın ederek ülkeyi terk etmeye çalışıyor.


‘Size seslendik, umurunuzda olmadı’

TRT World’e konuşan aktivist Mahbouba, kadınları yok sayan Taliban zihniyetinin ilerleyişi karşısında dünya liderlerinin işlerine geldiği gibi davrandığını belirterek, şunları kaydetti: “Size seslendik, yardım istedik, talepler ilettik, her şeyi yaptık ve umurunuzda olmadı. Taleplerimizin içinden sadece işlerine geldiği gibi kararlar veren dünyanın erk sahibi erkekleri, bizim çok büyük emek verdiğimiz bir şeyi yerle bir ettiler. Hepiniz iğrençsiniz.

Mahbouba şöyle devam etti: “Tüm dünya liderleri ve tüm dünya, 20 yıldır Afganistan’a yaptıklarınız için utanın. Sizden hiç umudum yok, bu nedenle size seslenmek bile istemiyorum. Çünkü konuşma zamanı bitti. Bugün Afganistan’da olanlar bu ülkeyi 200 yıl daha geri götürecek. Bunu nasıl aşacağız? Ben bunun düzeldiğini göremeyeceğim, öleceğim. Benden sonraki jenerasyon bile ülkemi olması gerektiği gibi göremeyecek. Gençler gidecekler, göç edecekler. Ne bekliyorsunuz onlardan? Bir daha kalmalarını ve yine savaşmalarını yine yenilmelerini mi? Aptalca bir kararın sonucu olan bir savaş için bir jenerasyon daha feda edeceğiz. Hepimiz yok olana kadar mı? Olan bu mu? Anlamıyorum, üzgünüm anlamıyorum. Bana dünyaya bunu söyleme fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Hepiniz iğrençsiniz.”

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