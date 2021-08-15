ABD’den giderayak Taliban’a gözdağı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afganistan’ın başkenti Kabil’de ABD büyükelçiliği personelinin Kabil havalimanına doğru yola çıktığını, Taliban tarafından müdahale edilirse ‘yanıt geleceğini’ söyledi.

The Wall Street Journal muhabiri Yaroslov Trofimov, ABD personelinin şehirden ayrılışını fotoğrafladı. (Fotoğraf: @yarotrof)

Afganistan İçişleri Bakanlığı, Taliban militanlarının çeşitli noktalardan Kabil’e girdiğini ve kentin yönetiminin devri için görüşmelerin başladığını duyurmuştu.

ABD’nin geri çekilişini savunan Blinken, Taliban ilerleyişinin ‘beklediklerinden daha hızlı’ gerçekleştiğini kabul etti.

“İşin aslı, Afgan güçleri ülkeyi savunamadı” diyen bakan şunları kaydetti: “Taliban’dan hiçbir şey istemedik. Taliban’a, biz bu geri çekilmeye devam ederken, personelimize ve operasyonlarımıza müdahale ederlerse, hızlı ve kararlı bir yanıt vereceğimizi söyledik. ABD, kendisine yönelik saldırıları durdurma misyonunu başardı. Afganistan’da kalmak bizim çıkarımıza değil.”

ABD Başkanı Joe Biden dünkü açıklamasında, Kabil büyükelçiliğindeki personelin tahliyesi için gönderilen asker sayısını 5 bine çıkardığını duyurmuştu.

Dünyanın dört bir yanındaki hükümetler, Afgan hükümetinin yaklaşan ‘çöküşüne’ tepki gösterdi. Birçoğu son birkaç saat içinde tahliye planlarını açıkladı. Bunun yanında Rusya, Taliban’ın Kabil’deki Rus büyükelçiliğinin güvenliğini garanti etme sözü verdiğini bildirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Afganistan’da kurulacak geçici hükümetle çalışacaklarını söyledi.

Kabulov, Rusya’nın Taliban’ı ülkenin yasal yönetimi olarak kabul etmeye hazır olup olmadığı yönündeki soruya ise “Şimdilik, bunu kabul etmedik. Her şeyin zamanı var, yaşayıp göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Almanya da, pazartesi günü büyükelçilik personelinin tahliyesine başlamak için Kabil’e askeri nakliye uçakları gönderiyor.

Kabil’in yakınındaki büyük bir hapishane boşaltıldı

CNN International’a konuşan Taliban kaynakları, örgütün Kabil’in doğusundaki Pul-e-Çarki olarak bilinen büyük hapishanenin kontrolünü ele geçirdiğini doğruladı.

Sosyal medyada yayılan videoda hapishane duvarlarının dışında eşyalarını taşıyan yüzlerce mahkum görülüyor.

Prisoners leaving Kabul jail after being broken out by Taliban. pic.twitter.com/B84F2UrtEA — Richard Engel (@RichardEngel) August 15, 2021

CNN’in aktardığına göre hapishanede tahmini 5 bin kadar mahkum vardı. Bunların içinde Bagram hava üssü kapatıldıktan sonra Pul-e Çarki’ye taşınan üst düzey Taliban yetkilileri ve IŞİD üyesi olduğu iddia edilen kişiler de var.