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Yaramazlara biraz batar!

Afganistan cumhurbaşkanı ülkeyi terk etti

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeyi terk ettiği bildirildi.

Fotoğraf: AA

Reuters, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin Tacikistan’a gittiğini duyurdu.


Associated Press (AP) ise Taliban müzakerecilerinin iktidarın devri için hazırlık amacıyla cumhurbaşkanlığı sarayına gideceğini yazdı. Taliban lideri Molla Baradar’ın da Kabil’e gelmeye hazırlandığı öne sürülüyor.

Gani dün yayınladığı videolu mesajında, “Cumhurbaşkanı olarak vatanı savunmaya devam edeceğim. Bu konuda uluslararası ortaklarımız ve siyasi liderlerle görüşmelerimiz sürüyor” demişti.

Gani’nin ülkeyi terk ettiği haberinden kısa süre sonra ise Radikal İslamcı Taliban militanları şehre girmeye başladı. Taliban’dan yapılan açıklamada kente girme emrinin çok sayıda polis ve güvenlik gücünün şehirden kaçması sonrası yağma olaylarını engellemek amacıyla verildiği duyuruldu.  

Reuters’ın aktardığına göre Taliban yetkilileri başkanlık sarayının kontrolünü ele geçirdiklerini söyledi.

Ülkede tüm büyük vilayet merkezleri ve sınır noktalarını ele geçiren Taliban, günün erken saatlerinde başkent Kabil’e girmişti. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kabil’in yoğun nüfusu nedeniyle çatışmalara girmeyeceklerini, başkent merkezini müzakereler yoluyla almak istediklerini ve Taliban mensuplarına, kent merkezinin giriş noktalarında beklemeleri emri verdiklerini açıklamıştı.

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