Washington Post: CIA müdürü, Taliban lideriyle görüştü

ABD’li Washington Post gazetesi, CIA Müdürü William Burns ile Taliban’ın en önemli ikinci ismi Molla Abdulgani Birader’in Kabil’de gizli bir görüşme düzenlediğini öne sürdü.

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Radikal İslamcı örgüt Taliban, dokuz gün önce Kabil’i ele geçirerek ülke genelinde hakimiyetini sağlamıştı. Uluslararası camianın dikkatle izlediği Taliban, tüm dünyaya ‘ılımlı’ mesajlar vermeye çalışıyor. Ancak ilk göstergeler aksine işaret ediyor.

ABD Başkanı Joe Biden’ın yönetimi, Kabil’deki kaostan ABD vatandaşlarını tahliye etmeye çabalarken, ABD ile Taliban arasında üst düzey bir görüşme düzenlendiği haberi geldi. Washington Post, dün yapıldığını öne sürdüğü Taliban-CIA görüşmesini ismini vermek isteyen ABD’li yetkilere dayandırdı.

CIA ve Beyaz Saray temsilcileri haberle ilgili henüz bir yorum yapmadı.