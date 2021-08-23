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Yaramazlara biraz batar!

Taliban’a direnen Mesud: Müzakere reddedilirse savaş kaçınılmaz olur

Afganistan’da Penşir vadisindeki direniş güçlerinin başı Ahmet Mesud, Taliban’a teslim olmayacağını söyleyerek diyalog çağrısı yaptı.

Fotoğraf: Reuters

Ülkenin büyük bölümünde kontrolü ele geçiren Taliban, kuzeyde Penşir vadisinde direnişle karşılaşmıştı. Bu bölgedeki güçlerin başında 2001’de Taliban tarafından öldürülen ünlü Afgan lider Ahmet Şah Mesud’un oğlu Ahmet Mesud bulunuyor.


Penşir’e yakın bir başka bölgede daha yerel milis güçler, Taliban’a karşı savaşarak üç kasabada kontrolü ele geçirmişti.

Reuters’a konuşan Mesud, kapsamlı bir hükümet çağrısında bulunarak Taliban’ın diyaloğu reddetmesi halinde savaşın ‘kaçınılmaz’ olacağını da sözlerine ekledi.

Mesud, farklı bölgelerden Taliban’a karşı çıkan hükümet güçlerinin Penşir vadisinde toplandığını söyledi. Mesud, ”Taliban’a ileriye uzanan tek yolun müzakere olduğunu hatırlatmak istiyoruz” dedi.

Vadide, Taliban’ın çoğunluğunu oluşturan Peştunlarla uzun süredir ihtilaf halinde bulunan Farsça konuşan Tacikler bulunuyor. Mesud’un güçlerinin altı bin kişiye yakın olduğu bildirilse de, gözlemciler dış destek olmadan kuvvetlerin fazla direnemeyeceği görüşünde.

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