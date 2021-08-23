Almanya dışişleri bakanı: ABD, Türkiye ve Taliban’la Kabil Havalimanı’nı görüşüyoruz

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, “ABD, Türkiye ve Taliban ile Kabil havalimanını nasıl çalışır durumda tutacağımızı görüşüyoruz” dedi.

Kabil’de Türk askerleri. (Fotoğraf: DHA)

Radikal İslamcı Taliban militanlarının Afganistan’ın başkenti Kabil’e girmesinin ardından ülkeden ayrılmak isteyen sivillerin akın ettiği Kabil Uluslararası Havalimanı’nda kargaşa başgöstermişti.

ABD ve NATO güçlerinin çekilmeye başlamasıyla birlikte ilerleyen süreçte Türkiye, Afganistan’da görev almaya istekli olduğunu her fırsatta dile getiriyor.

Reuters’a konuşan Türk savunma yetkilileri Türkiye’nin NATO’nun çekilmesinden sonra havalimanını koruma planlarını durdurduğunu söylemişti.

Dün Britanya Başbakanı Boris Johnson’la telefon üzerinden görüşen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Kabil Havalimanı’nın güvenliğini sağlama sorumluluğunu uygun şartların oluşması halinde devam ettirebileceklerini’ belirtmişti.

Bugün konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Mass özetle şunları kaydetti:

*Kabil havalimanındaki durum daha da kaotik bir hal alıyor.

*Kabil havalimanı sadece güvenliğin sağlanması durumunda 31 Ağustos sonrası açık kalacak.

*Kabil havalimanından tahliyelerin G7 tarafından koordine edilmesi önemli.

*G7 ülkelerinin Afganistan’dan gelen göçmenler konusunun nasıl çözümleneceğini konuşması lazım.