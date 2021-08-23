Diken

Yaramazlara biraz batar!

Almanya dışişleri bakanı: ABD, Türkiye ve Taliban’la Kabil Havalimanı’nı görüşüyoruz

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, “ABD, Türkiye ve Taliban ile Kabil havalimanını nasıl çalışır durumda tutacağımızı görüşüyoruz” dedi.

Kabil’de Türk askerleri. (Fotoğraf: DHA)

Radikal İslamcı Taliban militanlarının Afganistan’ın başkenti Kabil’e girmesinin ardından ülkeden ayrılmak isteyen sivillerin akın ettiği Kabil Uluslararası Havalimanı’nda kargaşa başgöstermişti.


ABD ve NATO güçlerinin çekilmeye başlamasıyla birlikte ilerleyen süreçte Türkiye, Afganistan’da görev almaya istekli olduğunu her fırsatta dile getiriyor.

Reuters’a konuşan Türk savunma yetkilileri Türkiye’nin NATO’nun çekilmesinden sonra havalimanını koruma planlarını durdurduğunu söylemişti.

Dün Britanya Başbakanı Boris Johnson’la telefon üzerinden görüşen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Kabil Havalimanı’nın güvenliğini sağlama sorumluluğunu uygun şartların oluşması halinde devam ettirebileceklerini’ belirtmişti.

Bugün konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Mass özetle şunları kaydetti:

*Kabil havalimanındaki durum daha da kaotik bir hal alıyor.

*Kabil havalimanı sadece güvenliğin sağlanması durumunda 31 Ağustos sonrası açık kalacak.

*Kabil havalimanından tahliyelerin G7 tarafından koordine edilmesi önemli.

*G7 ülkelerinin Afganistan’dan gelen göçmenler konusunun nasıl çözümleneceğini konuşması lazım.

Erdoğan, Kabil misyonunda ısrarlı

Reuters: Türkiye Kabil Havalimanı planını durdurdu

Bahadır Kaynak’ın Türkiye’nin Kabil misyonu ihtimali için yazdığı yazı: Bir Hodor aranıyor

Afganistan’da ABD uçağına tutunarak kaçmaya çalışanlar düşerek öldü

Merkel: Afganistan konusunda Türkiye ile yakından çalışılmalı

THY, Afganistan seferlerini iptal etti

Afganistan’da son durum: Cumhurbaşkanı ülkeyi terk etti

Taliban Kabil’de: Yönetimin devri için görüşmeler başladı

ABD’den giderayak Taliban’a gözdağı

ABD istihbaratı Taliban senaryosunu güncelledi: Bir haftada Kabil’i kuşatabilir

Almanya: Taliban şeriat ilan ederse tek kuruş yardım yollamayız

SON HABERLER

Boğaziçi’ne ‘istenmeyen aday’ İnci’nin atanmasında perde arkası

‘Kayyım rektör’ Prof. Dr. Melih Bulu’nun görevden alınmasından sonra Boğaziçi Üniversitesi’ne en az Bulu kadar istenmeyen yardımcısı Prof. Dr. Naci İnci’nin atanması Boğaziçililerce tepkiyle karşılandı. İnci’nin, Boğaziçi’ndeki ‘güvensizlik oylaması’nda katılımcıların yüzde 95’i tarafından istenmediği ortaya çıkmıştı. Adaylar arasındaki Prof. Dr. Mine Eder ve Prof. Dr. Taner Bilgiç, atamanın perde arkasını ve bundan sonra atılacak adımları Diken’e anlattı.

Turizmde dipten dönüş

Temmuz ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre baz etkisiyle yüzde 367 arttı ve 4 milyon 360 bin 952’ye yükseldi. Bu rakam son 21 ayın zirvesi olsa da pandemi öncesine göre kayıp hala yüzde 34’ün üstünde.