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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan, Kabil misyonunda ısrarlı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Kabil Havalimanı’nın güvenliğini sağlama sorumluluğunu uygun şartların oluşması halinde devam ettirebileceklerini’ söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Radikal İslamcı Taliban militanlarının Afganistan’ın başkenti Kabil’e girmesinin ardından ülkeden ayrılmak isteyen sivillerin akın ettiği Kabil Uluslararası Havalimanı’nda kargaşa başgöstermişti.


ABD ve NATO güçlerinin çekilmeye başlamasıyla birlikte ilerleyen süreçte Türkiye, Afganistan’da görev almaya istekli olduğunu her fırsatta dile getiriyor.

Reuters’a konuşan Türk savunma yetkilileri Türkiye’nin NATO’nun çekilmesinden sonra havalimanını koruma planlarını durdurduğunu söylemişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın açıklamasına göre Erdoğan, Britanya Başbakanı Boris Johnson’la telefon görüşmesinde Afganistan ve İran’da ‘gerekli tedbirler alınmazsa yeni göç dalgasının kaçınılmaz olduğuna’ işaret etti.

Erdoğan, ‘düzensiz göç’ün krize dönüşmeden başta Avrupa ülkeleri olmak üzere ‘herkesin samimi bir şekilde elini taşın altına koyması ve uluslararası toplumun bu konuda bir araya gelmesi gerektiğini’ vurguladı.

Reuters: Türkiye Kabil Havalimanı planını durdurdu

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