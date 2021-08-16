Merkel: Afganistan konusunda Türkiye ile yakından çalışılmalı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Afganistan’daki son durumun ardından Türkiye ile yakın çalışılması gerektiğini söyledi.

Radikal İslamcı örgüt Taliban, Afganistan’da savaşın bittiği duyurup başkent Kabil’e bayrağını dikti. ABD ve NATO güçlerinin çekilmeye başlamasıyla birlikte ilerleyen bu süreçte Türkiye, Afganistan’da görev almaya istekli olduğunu her fırsatta dile getirdi. Kabil’deki havalimanının güvenliğini sağlama niyetinde olan Türkiye, burada ABD’den finans, ağır silah ve istihbarat desteği talep ediyor.

Diğer taraftan İran sınırındaki gazeteciler, Afgan sığınmacıların Türkiye’ye girişinde artış olduğunu bildiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç gün önce katıldığı bir televizyon programında “Ülkemizde sosyal medyada birilerinin abarttığı şekilde sınırlarımızdan düzensiz göç akını, bu da söz konusu değil” demişti.

Dün İstanbul’da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sefer “İran üzerinden gelen bir Afgan göçmen dalgası ile karşı karşıyayız” dedi. Erdoğan, Afganistan’ın istikrara kavuşması için Türkiye’nin “her tür çabayı göstereceğini” belirtti.

Bild gazetesi, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) kaynaklarına dayandırdığı haberinde, yönetim kurulu toplantısına bağlanan Başbakan Merkel’in, Afganistan’daki durumla ilgili görüşlerini paylaştığını yazdı.

Haberde, Almanya’nın Afganistan’daki insanlara yerel bazda destek vermekle ilgilendiğine ve olası bir sığınmacı dalgasına dikkati çeken Merkel’in, “Bunun dışında da Türkiye ile yakın çalışmamız gerekiyor” dediği aktarıldı.

Afganistan’dan çekilme kararının nihayetinde Amerikalılar tarafından verildiğini vurgulayarak askerlerin çekilmesinin domino etkisi yaptığını anlatan Merkel’in, “Acı saatler yaşıyoruz, şimdi kurtarmaya konsantre olmalıyız” dediği kaydedildi.