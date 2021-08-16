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Yaramazlara biraz batar!

Reuters: Türkiye Kabil Havalimanı planını durdurdu; Taliban isterse yardım edebilir

Reuters’a konuşan iki kaynağa göre Türkiye NATO’nun çekilmesinden sonra Kabil Havalimanı’nı koruma planlarını durdurdu; radikal İslamcı Taliban’ın talep etmesi halinde ise ‘teknik destek ve güvenlik desteği sağlamaya hazır.’

Fotoğraf: Reuters

Taliban, Afganistan’da savaşın bittiği duyurup başkent Kabil’e bayrağını dikti. ABD ve NATO güçlerinin çekilmeye başlamasıyla birlikte ilerleyen bu süreçte Türkiye, Afganistan’da görev almaya istekli olduğunu her fırsatta dile getirmişti.


Kaynaklardan biri, havalimanındaki ‘kaos’ nedeniyle “Türk askerlerinin kontrolü ele geçirme süreci otomatik olarak durduruldu” dedi.

İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan kaynak, “Ancak, Taliban teknik destek isterse, Türkiye havalimanında güvenlik ve teknik destek sağlayabilir” ifadesini kullandı.

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