İstanbul’da kiralar uçuşta: İki yıl sürebilir

Kentsel dönüşüm, ülkeye gelen yabancılar, okulların açılacak olması ve yeni inşaatların azalmasıyla birlikte İstanbul’da kiralar fahiş düzeyde yükseldi. Mal sahipleri içinde astronomik artışlar sonrası eski kiracılarını tahliye etme yoluna gidenler bile var.

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İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, resmi verilere göre Türkiye genelinde ortalama kira artış oranının yüzde 26 olduğunu ancak İstanbul’da yüzde 50-60’ları bulan zamlarla karşı karşıya kalındığını söyledi.

Aşa, Anadolu Yakası’nda Kadıköy, Bostancı, Göztepe gibi semtlerde bir-iki sene önce 3 bin lira olan evlerin şu anda 4-5 bin liradan aşağı bulunamadığını kaydetti. 3+1’ler için ise 10 bin liraya ulaşan kiralar söz konusu. Özellikle kentsel dönüşümle birlikte Avcılar’da ise bin liralık kiralar 2 bin 500 liraya kadar ulaşmış durumda.

Aşa, fahiş zamların nedenlerine ilişkin ise şunları söyledi: “Kentsel dönüşümün ardından üniversite sonuçlarıyla birlikte de bir talep oluştu. Yabancılar geliyor, onlar da piyasayı yükseltti. Artık eskisi kadar da inşaat yapılmıyor. Bunların hepsi üst üste gelince şu anda böyle bir tablo ortaya çıktı.”

Aşa şöyle devam etti: “Bunun yanı sıra şu anda kiracıyı çıkarıp daha yüksek fiyattan vermek isteyen bazı mal sahipleri var, böyle bir hakları yok. Ayrıca kira zammı da TÜFE’den fazla olamaz. Eğer ev sahibi bunu yaparsa (TÜFE’nin üstünde zam), kiracı da yanlışlıkla öderse kiracının bunu geri isteme hakkı var.”

Artışların kentsel dönüşümle başladığı için kentsel dönüşümün tamamlanması ve yeni inşaat projelerinin gündeme gelmesi ile tablonun tersine döneceğini aktaran Aşa, iki yıl içinde fiyatların normal seyrine dönebileceğini ekledi.

‘Denetim ve gözetim gerekli’

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük de kira artışlarındaki yüksekliğe dikkati çekerek, kendilerine bu konuda çok sayıda şikayet geldiğini anlattı.

Kiralarda özellikle bazı bölgelerde fahiş fiyat artışı olduğunu vurgulayan Küçük, şunları kaydetti: “Ev sahipleri TÜFE kuralına uymuyor, daha da arttırmak istiyor ve çeşitli bahanelerle mevcut kiracıyı çıkarıp daha yüksek kirayla evlerini kiraya vermek istiyor. Mevcut kiracıların, tüketicilerin karşılaştığı en büyük sorun bu. Piyasada herkes fiyatların artacağı beklentisine girdi. Yakın zamanda okullar açılıyor, üniversiteye yeni öğrenciler gelecek, tayinler var. Ev sahipleri, bunları da bahane yaparak kiraları artırıyorlar. Burada mutlaka bir denetime ve gözetime ihtiyaç var.”