Sims oyunu gerçek oldu: Twitch yayıncısı izleyicilerin kendisini kontrol etmesine izin verdi

Twitch yayıncısı Jeremy Elbertson (Jerma985), The Sims oyununu gerçek hayata taşıdı. Elbertson’un izleyicileri, gerçek zamanlı olarak oy kullanarak onu bir Sims karakteriymiş gibi kontrol etti.

The Sims’teki ‘Dollhouse’ adlı kısmı canlandıran Elbertson, “Her zaman sınırları zorlamaya ve izleyicilerim için en eğlenceli deneyimi yaratmaya çalışıyorum” dedi.

İki yatak odası ve bir ön bahçeden oluşan sette, izleyiciler Elbertson’ı ona yapabilecekleri her şeyi gösteren bir ekran ile yönlendirdi.

Tıpkı Sims’teki gibi, Elbertson’un da ‘açlık’, ‘enerji’ ve ‘eğlence’ gibi temel ihtiyaçları temsil eden durum çubukları vardı ve bu da onun performansını etkiledi. Bir dizi kötü ama komik karardan sonra seyirci Elbertson’ın uyumasına izin vermedi ve bu da onun ‘enerji çubuğunu’ tamamen sıfıra indirdi. Bu yüzden kurgudaki karakterin şınav çekerken öldüğü görülüyor.

Yaklaşık 35 kişilik prodüksiyon ekibi, sahnelerle ilgili olarak yeri geldi malzemeleri getirdi yeri geldi kimi karakterlerin yerini aldı.

Yayınlarına katılan izleyiciler de üzerlerine düşeni yaparak oldukça ‘saçma’ senaryoların ortaya çıkmasına yardımcı oldu.

Gerçek oyunda sahip olduğunuz karakteriniz normal insanlar gibi uyur, duş alır, yemek yer ve hatta işer ve kaka yapar. Elbertson işemedi ancak bu durum ona banyoda bazı komik senaryolar yaratma fırsatı verdi. Örneğin seyirci onu odada başka bir karakterle duşa soktu.

Diğer yandan yayına katılan ünlü YouTuber Ludwig Ahgren, hizmetçi olarak karşımıza çıkarak izleyenleri şaşırttı. Bir noktada Ahgren, Elbertson’ı Azrail ile yatakta gördükten sonra onunla yüzleşti.

Gösteri niteliğinde olan prodüksiyon, Twitch için yeni bir potansiyel sergilemiş oldu.