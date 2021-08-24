İki oğlunu 12 saat arayla Covid-19 nedeniyle kaybeden anne: Aşı olun

ABD’nin Florida eyaletinde yaşayan Lisa Brandon iki oğlunu 12 saat arayla Covid-19 nedeniyle kaybetti. Şimdi, onları aşı olmak için zorlamamanın pişmanlığını yaşıyor ve kamuoyuna sesleniyor: “Lütfen aşı olun.”

Fotoğraflar: New York Post

Jacksonville kentinde yaşayan Brandon’ın aynı evde yaşadığı oğulları Aaron (35) ve Free Jaggi (41) aşı olmadı. İkisi de temmuz sonunda virüse yakalandı. Free Jaggi 12 Ağustos’ta hayatını kaybetti, kardeşi Aaron da 12 saat sonra hastalığa yenik düştü.

Oğlu David’i beş yıl önce kaybeden şimdi de iki oğlunu aynı gün kaybetmenin acısını yaşayan Brandon, WJAX-TV’ye konuştu. Kendisinin de virüsü kaptığını ancak aşı olduğu için hafif atlattığını belirterek şöyle devam etti: “Oğullarım aşı olsalardı onlar da atlatırdı, bugün hayatta olurlardı diye düşünüyorum. Onları aşı olmaya zorlamadığım için pişmanım keşke baskı yapsaydım. Şimdi çok geç.”

Brandon, virüse yakalandıklarını öğrendikten sonra bir süre evde kalan iki oğlunun da durumunun kötüleştiğini, onları hastaneye kaldırdığını, yoğun bakıma alındıklarını, solunum cihazına bağlandıklarını ve kurtulamadıklarını anlattı.

Oğullarının 12 saat hastanede kaldıktan sonra hastalığa yenik düştüğünü belirten, dostları ve komşularının bu zor süreci atlatması için destek olduğu Brandon, “Evladını kaybetmek bir ebeveynin en büyük kabusudur. Bir de ikisini birden hem de aynı gün kaybettiğinizi düşünün. Bu yıkımı tarif etmem imkansız” dedi.

Ağlayarak duygularını ifade eden Brandon, basına konuşmasının nedeninin aşıyı teşvik etmek olduğunun altını çizerek herkesin onun deneyiminden ders çıkararak aşı olmasını, olmayanların kararlarını mutlaka gözden geçirmelerini istedi.