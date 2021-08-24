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Yaramazlara biraz batar!

Üniversitede yedi kişi fenalaştı: Polis, birinin zehirlediğinden şüpheleniyor

Almanya’da, Darmstadt Teknik Üniversitesi’nde öğrenci ve çalışanlardan oluşan yedi kişi fenalaştı. Polis, birinin kasıtlı olarak onları zehirlediğini düşünüyor.

Fotoğraf: www.tu-darmstadt.de

Dün, üniversitenin bir yerleşkesindeki içecek otomatı ve mutfağı kullanan yedi kişinin bacak ve kolları morardı, mideleri bulanmaya başladı. Altısı hastaneye kaldırıldı. Birinin hastaneye kaldırıldığında hayati tehlikesinin bulunduğu ancak doktorların müdahalesinin sonuç verdiği ve tehlikeyi atlattığı belirtildi.


Savcılık soruşturma açıldığını, 40 kişilik ekip görevlendirildiğini duyurdu. Bedava dağıtılan su ve sütlerden şüphelenildiği belirtilen açıklamada, “Polis şüphelinin bulunması, kimliğinin belirlennmesi için elinden geleni yapıyor” dendi ve alınan örneklerin laboratuvarda inceleneceği bilgisi paylaşıldı.

Öğrenci ve çalışanlardan mesele aydınlatılana kadar sadece evden götürülen yiyecek ve içecekleri tüketmesi, söz konusu su ve sütleri tüketenlerin herhangi bir sağlık sorunu yaşadığında acilen doktora başvurması istendi.

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