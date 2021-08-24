Saatlerce koltukta oturanları ayağa kaldıracak araştırma

Günün çoğunu oturarak geçiren 60 yaş altı yetişkinlerin, daha aktif zaman geçirenlere oranla inme yaşama ihtimalinin daha yüksek olduğu görüldü.

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Yeni bir araştırma, günde sekiz saat ve üstü oturup bunun dışında fiziksel olarak çok aktif olmayan kişilerin, dört saatten az oturup her gün en az 10 dakika egzersiz yapanlara kıyasla inme geçirme riskinin yedi kat daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Amerikan Kalp Derneği’nin dergisi Stroke’da yayınlanan araştırma için 143 bin kişinin sağlık bilgileri analiz edildi. Araştırmacılar, herhangi bir inme öyküsü olmayan 40 yaş üstü yetişkinleri ortalama 9,4 yıl izledi.

Araştırmanın baş yazarı Kanada’daki McMaster Üniversitesi’nden Dr. Read Joundi riskleri şöyle açıkladı: “Oturarak geçirilen zamanın glikoz, lipit metabolizması ile kan akışı bozukluklarına neden olduğu ve vücuttaki iltihabı artırdığı düşünülüyor. Bu değişiklikler zamanla damarlar üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir ve bu da kalp krizi ve inmeye neden olabilir.”

Araştırma sürecinde katılımcıların geçirdiği 2 bin 965 inmenin yüzde 90’ının iskemik inme (kalp damar tıkanıklığı) olduğu belirtildi. İskemik, inmenin en yaygın görülen türü. Beynin kan damarlarında daralma ya da tıkanma meydana gelmesi, kan akışının ciddi şekilde azalmasına neden oluyor.

Dr. Joundi inme geçirilmesi durumunda hızlı şekilde müdahale edilmezse beynin bir bölümündeki hücrelerin oksijen yetersizliğinden ölebileceği konusunda uyardı.