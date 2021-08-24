Çavuşoğlu: Afganistan’dan 1404 kişiyi tahliye ettik, 1061’i vatandaşımız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan’dan 1404 kişiyi tahliye ettiklerini açıkladı.

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AA’nın haberine göre Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillo ile ikili ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, bir yandan Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’ndaki çalışmaları sürdürürken diğer yandan Türk vatandaşlarının tahliyesi için diğer ilgili kurumlarla yakın işbirliği içinde çaba sarf ettiklerini söyledi. Çavuşoğlu, “Bugüne kadar Afganistan’dan 1404 kişiyi tahliye ettik. Bunlardan 1061’i bizim vatandaşımız, diğerleri farklı ülkelerin vatandaşları” dedi.

Türkiye’nin Kabil Havalimanı’ndaki mevcudiyeti sebebiyle birçok ülke, uluslararası kuruluş ve sivil toplum örgütünün kendi mensuplarının tahliyesi için yardım istediğini aktaran Çavuşoğlu, ABD ve Britanya gibi ülkelerle bu ülkelere yardımcı olduklarını kaydetti.

‘Dönmek istemeyenler var’

Afganistan’da 4 bin 500 Türk vatandaşının olduğunu, onlara telefonla tek tek arayarak ulaştıklarını söyleyen Çavuşoğlu, bu ülkede yatırım yapan ya da taahhüt üstlenen firmaların ve orada şirketlerde çalışan işçilerin olduğunu anımsatarak şöyle konuştu: “Onların önemli bir kısmı dönmek istemediğini söylediler. Bu sayı sık sık değişiyor. Vatandaşlarımız dönmek istemediğini söylüyor. Sonra dönmek istediğini söylüyor. Sonra tersi oluyor. Dönmek istediğini bize bildiriyor, sonra vazgeçiyor.”

Afganistan’da aile kurmuş Türk vatandaşlarının bulunduğunu, onların bu kararlarına saygı duyduklarını dile getiren Çavuşoğlu, aynı zamanda bu vatandaşlara gerekli telkin ve uyarıları da yaptıklarını belirterek, “Şu anda 200 civarında dönmek isteyen vatandaşımız var. Diğer taraftan Afganistan’da istikrarın tesis edilmesi için uluslararası toplumla beraber yoğun mesai içindeyiz” dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg dahil 24 dışişleri bakanıyla görüştüğünü aktaran Çavuşoğlu, Afganistan’la ilgili ileride atılabilecek adımlarda eşgüdüm ve koordinasyonun yanı sıra Kabil Havalimanı’ndaki mevcut durum sebebiyle işbirliğinin önemine işaret ederek şöyle devam etti: “NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı gibi uluslararası platformlarda da Türkiye olarak çok açık net bir şekilde düşüncelerimizi söyledik. Temennimiz Afganistan’da barış ve istikrarın demokrasi içinde ve insan hakları çerçevesinde kalıcı olarak tesis edilmesidir. Bu doğrultuda adımlar atılacaksa biz de Türkiye olarak elimizden gelen desteği veririz. Sadece belirli bir grupla değil, tüm taraflarla temas içinde olduğumuzu söylemek isterim.”

‘Afganların Türkiye’de barındırılacağına dair haber yalan’

Dışişleri bakanı, Afganların geçici olarak Türkiye’de barındırılacağı haberiyle ilgili bir soruya şöyle yanıt verdi: “Son derece gerçek dışı yalan bir haberdi. O gün de gördük ki, Bugün İngiltere ile ilgili haberlerin üzerine atlayanlar hemen aynı şekilde kendi ülkesine saldırmaya başladılar, hükümetimize ve ülkemize neticede, gerçek olmayan haberler üzerine.”

Fotoğraf: AA

Çavuşoğlu, BBC’nin sosyal medyadaki haberiyle ilgili ise, “BBC bu hatasını anladı. Bu tweet’i sildi ve hatasından dolayı da hatalı haberden dolayı da özür diledi. Bu bir erdemdir, hata yapmış olabilir. BBC gibi bir köklü kuruluşa yakışmadı” dedi.

Çiftlikbank teşekkürü

Uruguaylı mevkidaşıyla terörizm ve örgütlü suçlarla mücadele konusunu da ele aldıklarını aktaran Çavuşoğlu, “Özellikle Çiftlik Bank dolandırıcı şebekesinin iki üyesinin yakalanması ve Türkiye’ye iade edilmesi kararından dolayı memnuniyet duyduk. Uruguay’a ve tüm yetkililere çok teşekkür ediyoruz. Temyiz süreci var. Bu tamamlandıktan sonra bu iki kişinin ülkemize iadesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.