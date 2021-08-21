Afganistan’dan 104 Türk vatandaşı daha tahliye edildi

Afganistan’ın başkenti Kabil’deki 104 Türk vatandaşı daha Türk Hava Kuvvetleri’nin (TSK) nakliye uçağıyla tahliye edildi.
AA’nın aktardığına göre, radikal İslamcı Taliban’ın Kabil’de kontrolü ele geçirmesinin ardından Türkiye’ye dönmek için başvuruda bulunan Türk vatandaşlarından 104’ü daha gece saatlerinde C-130 Herkül tipi nakliye uçağı ile gece saatlerinde yurda gönderildi.
Böylelikle dün ülkeden çıkarılan vatandaşlarla birlikle TSK güvenli bölgedeki toplam 200’ü aşkın Türk vatandaşını tahliye etti.