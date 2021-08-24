Biden’dan, Afganistan’daki tahliye sürecini 31 Ağustos’tan sonraya uzatmama kararı

ABD Başkanı Joe Biden, Savunma Bakanlığı’nın tavsiyesine uyarak Afganistan’daki tahliye sürecini 31 Ağustos’tan sonraya uzatmama kararı aldı.

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ABD basınının Beyaz Saray yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Biden bu sabah G7 liderleriyle yaptığı görüşmesinin ardından Afganistan’daki tahliye ve çekilme sürecine ilişkin kararını verdi.

Yetkililer, dün Pentagon’un Biden’a tahliye sürecini 31 Ağustos’tan sonrasına uzatmaması yönünde tavsiye verdiğini, Biden’ın ise bu tavsiyeye uyarak 31 Ağustos tarihine sadık kalacağını aktardı.

Ayrıca yetkililer, Biden’ın bu sürenin uzaması durumunda Pentagon’dan acil durum planı hazırlamasını istediğini de sözlerine ekledi.

Radikal İslamcı Taliban Sözcüsü Zabibullah Mücahid, bugün düzenlediği basın toplantısında, Afganistan’dan tahliyelerin, yabancı güçlerin geri çekilmesi için belirlenen 31 Ağustos’a kadar tamamlanması gerektiğini söylemişti.

G7: 31 Ağustos’tan sonra güvenli geçi garantisi verilmesi lazım

Britanya Başbakanı Boris Johnson, G7’nin Taliban’ın 31 Ağustos’tan sonra tahliyeye izin vermesi gerektiğini kabul ettiğini söyledi.

G7 toplantısı sonrası konuşan Johnson şunları kaydetti: “Bugün, G7 olarak sadece tahliyeyle ilgili ortak bir yaklaşım değil, aynı zamanda Taliban’la nasıl ilişki kuracağımız konusunda bir yol haritası üzerinde anlaştık. G7 olarak belirlediğimiz bir numaralı koşul, Taliban’ın 31 Ağustos ve sonrasında, ülkeden ayrılmak isteyenler için güvenli geçişi garanti etmeleri gerektiğidir.”

Johnson, G7’nin Taliban üzerinde kullanabileceği ‘dev koz’un yüksek miktarda fonları durdurmak olduğunu söyledi.