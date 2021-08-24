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Yaramazlara biraz batar!

Fazıl Say’dan Genco Erkal’a destek: Kılına dokundurtmayacağım

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret‘ iddiasıyla dört yıl sekiz aya kadar hapis cezası istenen usta tiyatrocu Genco Erkal’a destek verdi: “Kılına dokundurtmayacağım Genco’muzun! O kadar!”

Fotoğraf: DHA

Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla Erkal hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmıştı.


Sosyal medya hesaplarından Erkal’a desteğini belirten ünlü piyanist, şunları kaydetti: “Genco Erkal yalnız değildir. Genco Erkal Türkiye’dir! Efsane sanatçımızdır. 83 yaşındadır ve açılan saçmasapan ‘cumhurbaşkanına hakaret(?)’ davasında dört yıl hapsi isteniyor. Korkaklar! Dava açacaklarına, ceketini ilikleyip eğilsinler böyle büyük bir sanatçının önünde. Rezillik bu ve artık yetti!”

Ne olmuştu?

Savcılığın 2016’da gönderilen ihbarı beş yıl sonra işleme koyduğu ve Erkal’ın Twitter hesabında geriye dönük tarama yapıp üç paylaşımı seçtiği ortaya çıkmıştı. Erkal’ın “Üç farklı paylaşımında Erdoğan’a hakaret ettiği” belirtilerek bir yıl iki aydan dört yıl sekiz aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.

İstanbul başsavcılığı basın suçları bürosu onayının ardından iddianame İstanbul 16’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti.

Soruşturma konu olan paylaşımlar ise şöyle:

  • 7 Haziran 2016: Ailenin çocuk doğurup doğurmayacağına karışacağına diplomayı ortaya bir koy bakalım. Arkadaşın rektörden de olsa, sahte de olsa görelim şunu.
  • 16 Kasım 2016: Başkanlık sistemi yetmez. Türk usulü çobanlık sistemi olsun.
  • 16 Ağustos 2020: ‘Erdoğan, Ayder Yaylası’nda 2022’ye kadar çalışmanın bitirilmesini hedefliyoruz.’ Eyvaaah, güzelim doğa harikası Ayder Yaylası’nı bitirmeye karar vermiş. Parmağının değdiği yeri beton edip kurutuyor.

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