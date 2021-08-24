Fazıl Say’dan Genco Erkal’a destek: Kılına dokundurtmayacağım

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret‘ iddiasıyla dört yıl sekiz aya kadar hapis cezası istenen usta tiyatrocu Genco Erkal’a destek verdi: “Kılına dokundurtmayacağım Genco’muzun! O kadar!”

Fotoğraf: DHA

Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla Erkal hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmıştı.

Sosyal medya hesaplarından Erkal’a desteğini belirten ünlü piyanist, şunları kaydetti: “Genco Erkal yalnız değildir. Genco Erkal Türkiye’dir! Efsane sanatçımızdır. 83 yaşındadır ve açılan saçmasapan ‘cumhurbaşkanına hakaret(?)’ davasında dört yıl hapsi isteniyor. Korkaklar! Dava açacaklarına, ceketini ilikleyip eğilsinler böyle büyük bir sanatçının önünde. Rezillik bu ve artık yetti!”

Korkaklar!

Dava açacaklarına, ceketini ilikleyip eğilsinler böyle büyük bir sanatçının önünde. Rezillik bu ve artık yetti!!! #GencoErkalYalnızDeğildir — Fazıl Say (@fazilsaymusic) August 24, 2021

Ne olmuştu?

Savcılığın 2016’da gönderilen ihbarı beş yıl sonra işleme koyduğu ve Erkal’ın Twitter hesabında geriye dönük tarama yapıp üç paylaşımı seçtiği ortaya çıkmıştı. Erkal’ın “Üç farklı paylaşımında Erdoğan’a hakaret ettiği” belirtilerek bir yıl iki aydan dört yıl sekiz aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.

İstanbul başsavcılığı basın suçları bürosu onayının ardından iddianame İstanbul 16’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti.

Soruşturma konu olan paylaşımlar ise şöyle: