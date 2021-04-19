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Yaramazlara biraz batar!

Genco Erkal: Hakaret yok, ifade özgürlüğümü kullandım

Tiyatro sanatçısı Genco Erkal, ‘cumhurbaşkanına hakaret etmediğini, ifade özgürlüğümü kullandığını’ söyledi.

Fotoğraf: Twitter

Erkal geçen hafta hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten soruşturma açıldığını, ifade vermeye gideceğini duyurmuştu.

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AA’nın aktardığına göre Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda ifade vermesinin ardından açıklama yapan Erkal yedi sosyal medya paylaşımı yüzünden ifadeye çağrıldığını belirterek paylaşımlarında ‘cumhurbaşkanına hakaret’in söz konusu olmadığını ifade etti.

Erkal ifadesini şöyle aktardı: “Benim işimin politik tiyatro yapmak olduğunu, 60 yıldır bu işi yaptığımı, dünyanın her yerinde haksızlıklara, baskılara, adaletsizliğe, bağnazlığa karşı olduğumu ve bu düşüncelerimi hem sahneden hem de sosyal medyadan açıkladığımı anlattım. ‘Başkanlık sistemine karşıyım‘ dedim. ‘İfade özgürlüğünün kısıtlanmasına, insanların düşünceleri yüzünden hapis yatmalarına, doğanın katledilmesine ve betonlaştırılmasına karşıyım’ dedim.”

CHP Milletvekilleri Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu, Turan Aydoğan ve Gülizar Emecan sanatçıya destek vermek için adliyediydi.

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Genco Erkal’a cumhurbaşkanına hakaretten soruşturma

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