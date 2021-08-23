‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Genco Erkal’a dört yıl sekiz aya kadar hapis istemi

Tiyatro sanatçısı Genco Erkal hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret‘ iddiasıyla dört yıl sekiz aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla Erkal hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Usta sanatçı, işinin ‘politik tiyatro’ olduğunu belirtip ‘cumhurbaşkanına hakaret etmediğini, ifade özgürlüğümü kullandığını’ söylemişti.
Savcılığın 2016’da gönderilen ihbarı beş yıl sonra işleme koyduğu ve Erkal’ın Twitter hesabında geriye dönük tarama yapıp üç paylaşımı seçtiği ortaya çıktı. Erkal’ın “Üç farklı paylaşımında Erdoğan’a hakaret ettiği” belirtilerek bir yıl iki aydan dört yıl sekiz aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.
İstanbul başsavcılığı basın suçları bürosu onayının ardından iddianame İstanbul 16’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.
Soruşturma konu olan paylaşımlar ise şöyle:
- 7 Haziran 2016: Ailenin çocuk doğurup doğurmayacağına karışacağına diplomayı ortaya bir koy bakalım. Arkadaşın rektörden de olsa, sahte de olsa görelim şunu.
- 16 Kasım 2016: Başkanlık sistemi yetmez. Türk usulü çobanlık sistemi olsun.
- 16 Ağustos 2020: ‘Erdoğan, Ayder Yaylası’nda 2022’ye kadar çalışmanın bitirilmesini hedefliyoruz.’ Eyvaaah, güzelim doğa harikası Ayder Yaylası’nı bitirmeye karar vermiş. Parmağının değdiği yeri beton edip kurutuyor.