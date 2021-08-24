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Yaramazlara biraz batar!

Beşte beş: Milli takım, Hollanda’yı da 3-0 yendi

A Milli Voleybol Takımı, 2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu’ndaki beşinci maçında Hollanda’yı 3-0 yenerek sekizli finallere yükseldi.

Fotoğraf: AA

Ayrıca grubu lider tamamlayan milliler, Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan’ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada beşte beş yapmış oldu.


Romanya’nın Kaloşvar kentindeki BT Arena’da oynanan ve iki yenilgisiz takımın karşı karşıya geldiği karşılaşmada milliler, kaptan Eda Erdem Dündar, 16 sayıyla Hollanda karşısında milli takımın en skorer oyuncusu oldu.

Mililer, Bulgaristan’ın Plovdiv kentinde oynayacağı sekizli final maçında B Grubu’nun dördüncüsüyle karşılaşacak.

Turnuvada sekizli finaller, 28-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Dörtte dört: Milli takım, Finlandiya’yı 3-0 yendi

Üçte üç: Milliler, İsveç’i de yendi

Milliler, Ukrayna’yı 3-0 yendi

Milli takım, Romanya’yı 3-1 yendi

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