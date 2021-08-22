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Yaramazlara biraz batar!

Üçte üç: Milliler, İsveç’i de yendi

A Milli Voleybol Takımı, 2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu’ndaki üçüncü maçında İsveç’i 3-0 yendi.

Fotoğraf: AA

Milliler böylelikle, Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan’ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada üçte üç yapmış oldu.


Romanya’nın Kaloşvar kentindeki BT Arena’da oynanan karşılaşmada ay-yıldızlılar, çekişmeli geçen seti 31-29 aldı.

İkinci sete 8-0’lık seriyle başlayan milliler, farkın kapanmasını engelleyemese de 25-21’lik skorla durumu 2-0’a getirdi.

Türkiye, 3’üncü seti 25-11, karşılaşmayı da 3-0 kazandı.

Ay-yıldızlılar, gruptaki 4’üncü maçında yarın Finlandiya’yla karşılaşacak.

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