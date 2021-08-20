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Yaramazlara biraz batar!

Milliler, Ukrayna’yı 3-0 yendi

A Milli Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu’ndaki ikinci maçında Ukrayna’yı 3-0 yendi.

Fotoğraf: AA

Romanya’nın Kaloşvar şehrindeki BT Arena’da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Türkiye, etkili servis attığı ilk seti 25-14 kazanarak 1-0 öne geçti.


İkinci sette Eda Erdem Dündar ve Ebrar Karakurt’un sayılarıyla baskınlık kuran milliler, 25-19 galip gelerek durumu 2-0’a getirdi.

Türkiye, blok sayılarıyla öne çıktığı ve başa baş mücadeleyle geçen üçüncü seti 26-24, maçı da 3-0 kazandı.

Milliler, Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan’ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada ikide iki yaptı. Ay-yıldızlılar, gruptaki üçüncü maçında 22 Ağustos Pazar günü İsveç’le karşılaşacak.

Öte yandan başhakem Hırvat Ksenija Jurkovic, ikinci sette fenalaştı ve maça bir süre ara verildi. Kısa süreli bilinç kaybı yaşayan ve saha içinde takım doktorları tarafından tedavi gören Jurkovic, kendine geldikten sonra maça devam edemedi. Karşılaşmanın kalan bölümünde ikinci hakem Alman Sabine Witte, başhakemlik görevini üstlendi.

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