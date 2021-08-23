Dörtte dört: Milli takım, Finlandiya’yı 3-0 yendi

A Milli Voleybol Takımı, 2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu’ndaki dördüncü maçında Finlandiya’yı 3-0 yendi.

Milliler böylelikle, Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan’ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada dörtte dört yapmış oldu.

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Romanya’nın Kaloşvar kentindeki BT Arena’da oynanan karşılaşmaya milliler, etkili bloklarla başladı ve ilk seti 25-19 kazandı.

Ebrar Karakurt ve Tuğba Şenoğlu’nun performanslarıyla öne çıktığı ikinci seti 25-12 gibi rahat bir skorla geçen milli takım, üçüncü seti de 25-15 aldı.

Türkiye yarın beşinci ve son maçında Hollanda’yla grup liderliği için karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 17.30’da başlayacak.