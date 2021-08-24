Meteoroloji’den sağanak ve sel uyarısı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, 650 milyar dolarlık özel çekme hakkı (SDR) olarak adlandırılan rezerv para biriminin üye ülkelere tahsisinin yürürlüğe girdiğini duyurdu. Bu kapsamda Türkiye’ye ise 4,46 milyar SDR yani 6,3 milyar dolar (4,46 milyar SDR, 53 milyar lira) tahsis edildi.