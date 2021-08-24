Meteoroloji’den sağanak ve sel uyarısı

Meteoroloji, ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde ve Marmara’da yarın gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.
Meteorolojinin açıklamasına göre, yarın ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik yok.
Sıcaklıklar güney kesimlerde yer yer mevsim normalleri üstünde. Diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek.
Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ve fırtınanın sebep olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.
Kuvvetli yağışların etkisini yarın akşam saatlerine doğru kaybedeceğinin beklendiği de kaydedildi.