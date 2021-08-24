Airbnb’den 20 bin Afgan sığınmacıya ücretsiz barınma imkanı

Sahiplerine evlerini kiralama imkanı veren internet sitesi Airbnb geçici süreliğine 20 bin Afgan sığınmacıya ücretsiz barınma imkanı sağlayacağını açıkladı.

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Şirketin kurucusu ve CEO’su Brian Chesky’nin Twitter hesabından paylaştığı duyuru kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Afgan mültecilerin yerinden edilmesi ve ABD ile dünyanın başa yerlerine yeniden yerleşmesinin çağımızın en büyük insani krizlerinden biri olduğunu belirten CEO “Bir şeyler yapmak için sorumlu hissediyoruz” dedi.

Başka firmalara da örnek olmayı umduklarını belirten Chesky “Kaybedecek zamanımız yok” ifadelerini kullandı.

Evlerde kalma bedeli şirketin ve Chesky’nin bağışlarının yanı sıra doğal afet gibi kriz zamanlarında ücretsiz barınma sağlayan Airbnb.org’un sığınmacı fonundan karşılanacak.

Sığınmacılar Airbnb’de halihazırda listelenen ve sahiplerinin gönüllü olduğu evlerde kalacak.