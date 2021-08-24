Türkiye ikinci parti S-400 için çok da istekli değilmiş

Üst düzey bir Türk yetkiliye göre Türkiye’nin ikinci parti S-400 füze savunma sistemi için yakın zamanda masaya oturacağı yönündeki Rusya kaynaklı iddia bilgi tamamen gerçek dışı. Yetkili, Rusların ABD-Türkiye ilişkilerini germek için algı operasyonu yaptığı görüşünde.

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Rus askeri ihracat şirketi Rosoboronexport’un genel direktörü Aleksandr Miheyev dün Türkiye’ye yeni bir parti S-400 sevkiyatını içeren anlaşmanın yakında imzalanacağını söylemişti.

Middle East Eye’ın üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberine göre ise Rusya cephesinden gelen bilgiler gerçeği yansıtmıyor. Yetkili, Moskova ile görüşmelerin durumunda herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi.



Yetkili ayrıca Türkiye’nin ekonomik sıkıntılar ve Washington’la çözülmemiş sorunlarla uğraşırken Rusya tarafından yanıltıcı açıklamalarla bir algı operasyonu yapıldığını savundu ve ekledi: “Ruslar ABD ile ilişkilerimizi zehirlemeye çalışıyor.“

Türkiye’nin anlaşmaya imza atmak istemesinin ardında ayrıca Rus tarafının daha önce verilen sözlerin aksine teknoloji paylaşımı yapmaya çok da istekli davranmamasının etkili olduğu düşünülüyor.

Türkiye’ye uygulanan S-400 yaptırımları

Türkiye’nin S-400’leri satın alması, ABD ile ilişkilerin gerilmesine yol açan bir konu.

Ankara’nın S-400’leri teslim almasının ardından Türkiye, F-35 yeni nesil savaş uçağı programından çıkarılmıştı.

ABD ayrıca CAATSA kapsamında Savunma Sanayii Başkanlığı ve kurumun yetkililerini yaptırım listesine alınmıştı.

Türkiye ise Washington’la herhangi bir gerilimi önlemek için halen S-400’leri aktive etmedi.