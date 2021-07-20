Rusya Türkiye’ye 2’nci parti S-400’leri gönderme hazırlığında

Rusya’nın askeri ihracat şirketi Rosoboronexport, gelecek aylarda Türkiye’ye 2’nci parti S-400’leri göndermek için bir proje geliştirileceğini duyurdu.

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Türkiye Rusya’dan S-400 aldığı için F-35 programından çıkarılmış ve ABD tarafından yaptırımlara maruz kalmıştı. ABD’nin, Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası (CAATSA) 6 Nisan’da yürürlüğe girmişti. Yaptırım uygulanan kişi ve kurumlar şöyle açıklanmıştı:

Savunma Sanayi Bakanlığı (SSB),

SSB Başkanı İsmail Demir,

SSB Başkan Yardımcısı Faruk Yiğit,

Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanı Serhat Gençoğlu,

SSB Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanlığı Grup Müdürü Mustafa Alper Deniz

Rusya: S-400’lerin teslimi için görüşmeler devam ediyor

Rosoboronexport CEO’su Alexander Mikheyev Tass’a konuştu ve yeni parti S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye’ye teslimiyle ilgili istişarelerin devam ettiğini belirtti: “Projeyi önümüzdeki aylarda tamamlamayı bekliyoruz. Son görüşmeler yürütülüyor. Bir finansal model oluşturuldu. Proje içinde teknik iş birliği programı da yer alacak.”

ABD, S-400’lerin NATO ile entegre olmadığını ve F-35’ler hakkında bilgi toplayacağını gerekçe göstererek Türkiye’yi programdan çıkarmıştı.

Türkiye F-35 projesi için 1,25 milyar dolar ödeme yapmıştı. S-400’ler için ise Rusya’ya ödediği miktar 2,5 milyar dolar.