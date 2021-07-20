Rusya Türkiye’ye 2’nci parti S-400’leri gönderme hazırlığında

Rusya’nın askeri ihracat şirketi Rosoboronexport, gelecek aylarda Türkiye’ye 2’nci parti S-400’leri göndermek için bir proje geliştirileceğini duyurdu.
Türkiye Rusya’dan S-400 aldığı için F-35 programından çıkarılmış ve ABD tarafından yaptırımlara maruz kalmıştı. ABD’nin, Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası (CAATSA) 6 Nisan’da yürürlüğe girmişti. Yaptırım uygulanan kişi ve kurumlar şöyle açıklanmıştı:
- Savunma Sanayi Bakanlığı (SSB),
- SSB Başkanı İsmail Demir,
- SSB Başkan Yardımcısı Faruk Yiğit,
- Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanı Serhat Gençoğlu,
- SSB Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanlığı Grup Müdürü Mustafa Alper Deniz
Rusya: S-400’lerin teslimi için görüşmeler devam ediyor
Rosoboronexport CEO’su Alexander Mikheyev Tass’a konuştu ve yeni parti S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye’ye teslimiyle ilgili istişarelerin devam ettiğini belirtti: “Projeyi önümüzdeki aylarda tamamlamayı bekliyoruz. Son görüşmeler yürütülüyor. Bir finansal model oluşturuldu. Proje içinde teknik iş birliği programı da yer alacak.”
ABD, S-400’lerin NATO ile entegre olmadığını ve F-35’ler hakkında bilgi toplayacağını gerekçe göstererek Türkiye’yi programdan çıkarmıştı.
Türkiye F-35 projesi için 1,25 milyar dolar ödeme yapmıştı. S-400’ler için ise Rusya’ya ödediği miktar 2,5 milyar dolar.