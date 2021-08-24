Britanyalı bakandan Times’a ‘Türkiye’ çıkışı

Britanya Savunma Bakanı Ben Wallace, ülkesinin Afgan sığınmacılar için bölgesel merkezler kuracağı fikrinden vazgeçtiği haberini yalanlayarak, Türkiye ile ilgili iddiaya da tepki gösterdi.

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Wallace’ın Mail on Sunday gazetesindeki makalesinde Britanya’nın Afganlar için ‘yükümlülüğü’ bulunduğunu, bu yüzden Afganistan dışında bölge genelinde birkaç sığınmacı merkezi kurulacağını söylemesinin ardından, Ada basınında bu ülkeler arasında Türkiye’nin de olabileceğine yönelik haberler çıkmıştı.

Haberler Türkiye’de tartışmaya yol açmış, Dışişleri Bakanlığı iddiaları reddetmişti. BBC Türkçe de çevirisini yaptığı haberle ilgili ‘atıf’ konusunda düzeltme yayınlamıştı.

‘Türkiye’ye Afgan sığınmacı kampı’ kurulacak haberini veren kurumlardan birisi olan The Times’ın gönderisinin altına yorum yapan Wallace, öncelikle ‘bölgesel kamplardan vazgeçildi’ haberini yalanladı. Wallace, ”Tamamen spekülasyon. Haberin hiçbir dayanağı yok. Bölge genelinde bir dizi işleme merkezi kuracağımızı söylemiştik. Bunu evirip çevirip ‘Türkiye’de bölgesel bir merkez kurulacak’ diyen sizsiniz!!!” dedi.