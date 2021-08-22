Dışişleri Bakanlığı: Britanya’nın ‘sığınmacı kampı planı’ haberleri gerçek değil

Dışişleri Bakanlığı, ‘Britanya’nın Afgan sığınmacılar için Türkiye’de sığınmacı kampları kurmayı planladığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını’ kaydetti.

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Radikal İslamcı örgüt Taliban, Afganistan’da savaşın bittiği duyurup başkent Kabil’e bayrağını dikti. ABD ve NATO güçlerinin çekilmeye başlamasıyla birlikte ülkeden çıkmaya çalışan Afgan sığınmacıların sayısı da arttı.

Britanya İçişleri Bakanı Priti Patel, 20 bin Afgan sığınmacıyı kabul etmek için yeni bir program başlatıldığını duyurmuştu.

Savunma Bakanı Ben Wallace, Mail on Sunday’deki makalesinde Britanya’nın Afganlar için ‘yükümlülüğü’ bulunduğunu, bu yüzden Afganistan dışında bölge genelinde birkaç sığınmacı merkezi kurulacağını söyledi. Wallace, bu ülkeler arasında Türkiye’nin de olabileceğini belirtti.

Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi: “Birleşik Krallık basınında yer alan Afgan mülteciler için Türkiye’de iltica başvuru merkezi kurulması konusunda plan yapıldığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bugüne kadar hiçbir ülkeden tarafımıza iletilmiş bu yönde resmi bir talep bulunmamaktadır. Bu yönde bir talep iletilse dahi, bunu kabul etmemiz mümkün değildir.”