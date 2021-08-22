Britanya’nın planı: Türkiye’de Afganlar için sığınmacı kampı

Britanya Savunma Bakanı Ben Wallace, Afgan sığınmacılar için Türkiye’de sığınmacı kampları kurmayı planladıklarını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Radikal İslamcı örgüt Taliban, Afganistan’da savaşın bittiği duyurup başkent Kabil’e bayrağını dikti. ABD ve NATO güçlerinin çekilmeye başlamasıyla birlikte ülkeden çıkmaya çalışan Afgan sığınmacıların sayısı da arttı.

Britanya İçişleri Bakanı Priti Patel, 20 bin Afgan sığınmacıyı kabul etmek için yeni bir program başlatıldığını duyurmuştu.

Savunma Bakanı Wallace, Mail on Sunday’deki makalesinde Britanya’nın Afganlar için ‘yükümlülüğü’ bulunduğunu, bu yüzden Afganistan dışında bölge genelinde birkaç sığınmacı merkezi kurulacağını söyledi. Wallace, bu ülkeler arasında Türkiye’nin de olabileceğini belirtti.

Afgan sığınmacıların yoğun olarak geldiği Türkiye ile ilgili olarak Almanya Başbakanı Angela Merkel de ”Türkiye’yle yakın çalışılmalı” demişti.