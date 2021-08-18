Britanya’dan bu kadar: 20 bin Afgan sığınmacı alınacak

Britanya İçişleri Bakanı Priti Patel, 20 bin Afgan sığınmacıyı kabul etmek için yeni bir program başlattıldığını duyurdu. Patel, uluslararası ortaklar ve diğer ülkelerle birlikte çalışılacağını söyledi.

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Radikal İslamcı örgüt Taliban, Afganistan’da savaşın bittiği duyurup başkent Kabil’e bayrağını dikti. ABD ve NATO güçlerinin çekilmeye başlamasıyla birlikte ülkeden çıkmaya çalışan Afgan sığınmacıların sayısı da arttı. Bölgede varlıklarını sürdüren kimi Batı ülkelerinin, Afganistan’daki misyonlarını tahliye ederken kendileriyle çalışan yerel ortaklarını düşünmediği görülüyor. Kabil havalimanından kalkan uçakların iniş takımlarına tutunan ve sonra da düşerek hayatını kaybeden Afganların görüntüsü ise kaosa neden oldu.

Bu anlamda Britanya, ilk planda 5 bin Afgan sığınmacıyı alacağını duyurdu. Kadın, çocuk ve azınlıklara öncelik verilecek. Ancak BBC’ye konuşan Patil, sığınmacı kabulü konusunda zaman çizelgesi vermeyi reddetti. Muhalefet, hükümetin bu konudaki yaklaşımını yetersiz buluyor.

Sayının düşük olduğu konusundaki eleştirileri reddeden bakan, Britanya’nın kaynaklarını düşünmesi gerektiğini söyledi. Sığınmacıların Afganistan’dan nasıl çıkarılacağı sorusuna ise bakan şöyle yanıt verildi: ”İnsani yardım kuruluşları, bölgedeki ortaklarımız, ABD ve Kanada da dahil olmak üzere diğer hükümetlerle birlikte çalışacağız”.