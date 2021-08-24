Araştırma: Aşılı vakalardaki virüs daha az bulaşıcı olabilir

Covid-19’a yakalanan aşılı kişilerde boğaz ve burunlarında yüksek miktarda virüs bulunmasına rağmen bu virüslerin hepsinin bulaşıcı olmadığı görüldü.

Aşı karşıtlarının az sayıdaki makul sayılabilecek gerekçelerinden biri olan “Aşı olanlar da olmayanlar gibi Covid-19’u yayıyor” argümanı yeni bir araştırmayla çürütülmüş olabilir.

Hollanda’da yapılan araştırmada, aşılanan 24 bin 706 sağlık çalışanı arasından hafif ya da belirtisiz Covid-19 geçiren 161 kişi incelendi. Çoğu vakanın Delta varyantı kaynaklı olduğu tespit edildi.

Bu hastaların boğaz ve burun sürüntü numunelerinde virüs seviyelerinin geçen yıl orijinal varyant kaynaklı Covid-19 geçiren aşısız sağlık çalışanlarınınki kadar yüksek olduğu görüldü.

Ancak araştırmacılar, test tüpü deneylerinde aşılanmış hastalardan alınan virüsün, aşılanmamış hastalardaki virüse göre kendini çoğaltmada daha az etkili olduğunu gördü. Bunun da bazı virüslerin aşıyla sağlanan antikorlar tarafından nötralize edilmesi nedeniyle olabileceği görüşü öne çıktı.

Hakem değerlendirmesi için bekleyen tamamlanmış araştırmalara yer veren medRxiv’da yayınlanan çalışmada hala bulaştırıcı olmakla birlikte aşılı kişilerin Covid-19’a yakalanması durumunda virüs yayılımının azaldığı sonucuna varıldı.

Britanya’daki benzer araştırma

Britanya’da geçen hafta yayınlanan kapsamlı bir araştırma da Delta varyantında tam aşılı kişilerin aşısızlar kadar yüksek seviyelerde virüs taşıyabildiğini göstermişti. Ancak araştırmacılar, aşılılarla aşısızların aynı oranda virüs yüküne sahip olmasının bulaştırma açısından sonuçlarının henüz net olmadığının altını çizmişti.