Sürü bağışıklığı hedefi hayal mi: Aşılılarda endişe veren virüs miktarı

Britanya’da yapılan kapsamlı bir araştırma, Delta varyantında tam aşılı kişilerin aşısızlar kadar yüksek seviyelerde virüs taşıyabildiğini gösterdi.

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Aşının Covid-19’da hastaneye yatış ve can kaybından çok büyük ölçüde koruduğuna dair deliller ortaya çıkmaya devam ederken, Britanya’daki bu analiz Delta varyantıyla birlikte sürü bağışıklığı hedefinin zorlaştığı fikrini destekliyor.

Ancak araştırmacılar, aşılılarla aşısızların aynı oranda virüs yüküne sahip olmasının bulaştırma açısından sonuçlarının henüz net olmadığının altını çizdi.

Araştırma için Aralık 2020-Mayıs 2021 arasında 385 bine yakın yetişkinden alınan 2,6 milyon burun ve boğaz sürüntüsü ve mayıs-ağustos döneminde 359 bin yetişkinin 811 bin test sonucu karşılaştırıldı.

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) işbirliğiyle araştırmayı düzenleyen Oxford Üniversitesi’nden tıbbi istatistik ve epidemiyoloji profesörü Sarah Walker “Aşı olduktan sonra Covid-19’a yakalanan kişilerden ne kadar bulaş olduğunu henüz bilmiyoruz. Örneğin yüksek miktarda virüs seviyesine kısa süreliğine sahip olabilirler” dedi.

Bunula birlikte Walker “Ancak yüksek virüs seviyelerine sahip olmaları aşısız insanların Delta varyantından umduğumuz kadar korunmadığı anlamına gelir” diyerek uyardı.

Britanya’da elde edilen sonuçlar geçen ay ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) daha küçük çaptaki araştırmasıyla da uyumlu. CDC araştırması sonrası aşılı olup olmadığı fark etmeksizin özellikle kapalı alanlarda maske kullanımına devam edilmesini önermişti.

Oxford Üniversitesi’nden araştırmacı Dr. Koen Pouwels’a göre elde edilen veriler, aşılıların Covid-19’u bulaştırma potansiyelini göstererek test ve izolasyonun öneminin ortaya koyuyor. Bulaştırmadaki bu potansiyel, sürü bağışıklığı hedefini zorlaştırıyor.