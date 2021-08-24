Dünyada aşılamada 5 milyar doz geçildi

Dünya genelinde Covid-19’a karşı uygulanan aşı 5 milyar dozu geçti. Türkiye en fazla aşı uygulanan sekizinci ülke.

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Covid-19 aşı verilerinin derlendiği ‘Ourworldindata.org‘ sitesine göre, Çin 1 milyar 960 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke.

Bu ülkeyi Hindistan (582 milyon 240 bin), ABD (363 milyon 270 bin), Brezilya (178 milyon 550 bin), Japonya (118 milyon 310 bin), Almanya (99 milyon 630 bin) ve Endonezya (89 milyon 830 bin) izliyor.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, Türkiye’de bugüne kadar 89 milyon 812 bin 875 doz aşı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada sekizinci sırada yer alıyor. Ülke genelinde 46 milyon 446 bin 470 kişiye ilk doz, 35 milyon 516 bin 448 kişiye ikinci doz aşı uygulandı.

Aynı sitedeki verilere göre dünya genelinde vaka sayısı 213 milyon 359 bini aştı. Hayatını kaybeden insan sayısı ise 4 milyon 454 binden fazla.