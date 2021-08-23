ABD’den Pfizer/BioNTech aşısına tam onay

ABD’deki Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Pfizer/BioNTech aşısına tam onay verdi. Böylelikle söz konusu aşı dünyada Covid-19’a karşı tam onaylanan ilk aşı oldu.

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The Washington Post’un haberine göre, tam onay sonrası daha çok insanın aşıya ikna olması ve aşı zorunluluğu uygulamalarının yaygınlaşması öngörülüyor.



FDA yöneticilerinden Dr. Janet Woodcock, tam onayın pandemiyle mücadelede ‘en önemli kilometre taşlarından biri olduğunu‘ ifade etti. Woodcock, şunları kaydetti: “Milyonlarca insan halihazırda corona virüs aşılarını güvenli bir şekilde yaptırmış olsa da, hala aşı olmayanlar için bu onayın ekstra bir güven sağlayacağının da farkındayız.”

FDA’nın tam onay vermesinin ardından ABD’de bazı üniversite ve hastanelerin, Savunma Bakanlığı’nın ve San Francisco kentinin aşıyı zorunlu olarak yapması bekleniyor.

Aşı, şu ana kadar 100’den fazla ülkeye 1 milyar dozdan fazla aşı temin etti.

Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci tarafından geliştirilen aşı 11 Aralık 2020’de acil kullanım onayı almıştı.